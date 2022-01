Drie nieuwe retailers op Westparkcomplex in Veurne

Winkelcomplex Westpark opent – als alles goed gaat – op 22 november dit jaar de deuren. Intussen zijn al zeven van de negen panden verhuurd. Onlangs tekenden Jumbo, Èggo en Fun hun huurcontract.

Westpark Veurne zal, inclusief zijn mobiliteitsvoorzieningen, een oppervlakte van 2,5 hectare bestrijken. Daarvan geldt 11.350 vierkante meter als winkeloppervlakte. Eerder al bevestigden discounter Lidl, kledingzaak Bel&Bo, Buurtslagers-concept Bon’Ap en Jysk (de Deense tegenhanger van Ikea) hun komst. “Vandaag voegen we daar nog drie zekerheden aan toe”, zegt Thomas Panckoucke van Pattim.

“Ook Nederlandse supermarktketen Jumbo, Belgische speelgoed- en decoratieketen Fun, en de eveneens Belgische keuken- en maatkastretailer Èggo strijken neer in Westpark Veurne”. Met Bel&Bo, Bon’Ap, Fun en Èggo tekenden al zeker vier afdelingen van Belgische ondernemingen in. “Een bewuste keuze”, volgens Panckoucke. “We willen hiermee graag bijdragen aan de plaatselijke economie. Voor de overige twee panden lopen momenteel verregaande onderhandelingen”, besluit Panckoucke zijn overzicht.

Op-en-top Belgisch

“We zijn ook heel blij keuken- en maatkastmaker en -verdeler Èggo te mogen verwelkomen”, klinkt het bij Pano Real Estate. “Èggo is een op-en-top Belgisch familiebedrijf en biedt werkzekerheid aan ongeveer achthonderd mensen. Dat ze ook verschillende duurzaamheidsprojecten ondersteunen, past mooi bij de fundamenten van Westpark Veurne”, ziet ondernemersfamilie Panckoucke een groene parallel.

“In de vijftien jaar dat Èggo actief is, wist het in België al vijftig vestigingen op te richten. Maar tot nog toe geen in de Westhoek. Daar komt onder de vleugels van Westpark Veurne nu verandering in”, weten ze. “Met een conceptstore als deze en onder andere de Deense meubelketen Jysk vullen we het aanbod uit de binnenstad aan. En dat kan een wederzijdse ‘win’ betekenen.” Dat geluid viel eerder ook al te noteren bij burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

Opening in november

“Westpark Veurne ligt nog steeds op schema voor een opening tegen november van dit jaar. De verhuur verloopt voorspoedig en we hopen binnen afzienbare tijd alle namen van de huurders van de negen winkelruimten te kunnen bekendmaken”, besluit Thomas Panckoucke, bestuurder bij Pattim.

(red)