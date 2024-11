Drie Kortrijkse ondernemers lanceren voedingssupplementen SYL

Helena Deconinck (44), Analucia Moreno Concha (34) en Willem Deconinck (37) lanceerden in augustus officieel hun webshop SYL: Support Your Lifestyle. “Bij SYL hebben we met zorg formules ontwikkeld die nauwkeurig gedoseerd zijn om specifieke levensstijlen te ondersteunen: flexitariërs, veganisten en mensen die een ketogeen dieet volgen.”

Onder hun bedrijf Kormex – een samentrekking van ‘Kortrijk’ (Helena en Willem) en ‘Mexico’ (Analucia) – lanceerden het ondernemend trio voedingssupplementen voor een gezonde levensstijl. “SYL ondersteunt verschillende levensstijlen met juiste, gebalanceerde formules, gebaseerd op diepgaand wetenschappelijk onderzoek en een grondig begrip van de behoeften van verschillende doelgroepen”, vertelt Willem.

“Wij hebben een formule samengesteld die álle tekorten aanvult. Eenvoudig met een all-in-one oplossing” – Willem

“Momenteel zijn er veel afzonderlijke supplementen op de markt. Je ziet het bos door de bomen niet meer, er is veel tegenstrijdige info, de juiste dosis is niet aanwezig. Wij hebben een formule samengesteld die álle tekorten aanvult. Eenvoudig met een all-in-one oplossing. Op dit moment hebben we drie producten op de markt: SYL Flex, SYL Keto en SYL Vegan, met plannen om uit te breiden”, vertelt Helena.

“Met belangrijke vitaminen en mineralen helpt SYL Flex om een flexitarisch dieet te ondersteunen en de algehele gezondheid te bevorderen. SYL Keto is perfect voor diegenen die een koolhydraatarme levensstijl volgen en SYL Vegan is met onze zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zoals DHA en vitamine B12 ideaal ter ondersteuning van een vegetarisch of veganistisch dieet”, zegt Analucia.

Je vindt de producten van SYL op hun webshop www.supportyourlifestyle.com of bij hun partners CrossFit LandMarck, Apotheek Blauwblomme aan de Gentsesteenweg, afslankcentrum Sanalies in Zwevegem, en buiten de regio. “We willen SYL toegankelijk maken voor iedereen: een complete, betaalbaar formule van 37,95 euro voor 60 capsules. Dat is niet duur voor wat erin zit. Bij aankoop van verschillende afzonderlijke supplementen zit je aan veel meer”, besluit Helena.