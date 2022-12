Drie generaties vrouwen staan aardig hun mannetje in bakkerij Debuf in Rekkem

Met Kerst en Nieuwjaar voor de deur breken ook in bakkerij Debuf de drukste dagen van het jaar aan. Gelukkig kan bakkerin Stefanie rekenen op hulp van haar moeder Noëlla en haar dochter Margot. “Met drie generaties vrouwen staan we goed ons mannetje”, klinkt het eensgezind.

Samen met haar man runde Noëlla Vantroys (76) van 1970 tot 2003 de bakkerij in de Moeskroenstraat 477 “Eigenlijk had ik niet graag dat mijn dochter Stefanie de zaak overnam, omdat ik heel goed besefte hoe lastig deze stiel is. Maar 19 jaar geleden besliste Stefanie toch om de familiezaak verder te zetten”, vertelt ze.

Rustig van haar pensioen genieten is niets voor Noëlla, daarvoor is haar passie voor brood te groot. “Ik voel me te jong om stil te zitten. Ik ga met veel plezier op broodronde en hang verse pistolets aan de voordeur van onze klanten.”

“Ik geniet ervan om buiten te komen en een praatje te slaan met de mensen. Op zondag ben ik al om drie uur ‘s morgens in de weer om de winkelrekken en de toonbank te vullen. En tussendoor bestel ik ook al eens in de winkel.”

Margot Geldhof (21) steekt vooral op zon- en feestdagen een handje toe. Vanaf 5 uur ‘s morgens is ze al in de bakkerij aanwezig.

Dierenartsassistente

“Dat ik moet werken op een feestdag vind ik niet erg, want ik doe dit graag. Ik help vooral bestellen in de winkel. Het versieren van de kerststronken vind ik een heel leuk karweitje.” Toch ligt haar professionele toekomst niet in de bakkerij. “Ik studeer dierenzorg aan Vives Roeselare en droom ervan om dierenartsassistente worden.”

Dat laatste vindt haar moeder Stefanie Debuf (46) helemaal niet erg. “Als bakker moet je heel veel opgeven. Je moet er altijd rekening mee houden dat je vroeg uit de veren moet. Om 2 uur ‘s nachts begin ik brood te bakken. Op zaterdagnacht ga ik zelfs al om middernacht aan de slag. Zelf ben ik plots in het vak gerold, maar ik doe het wel graag.”

“Mede dankzij mijn patissier Patrick, die voor de lekkere taarten zorgt, en mijn winkelbediende Séverine, die altijd een vriendelijke babbel over heeft voor de klanten.”

Fles cava openen

Tijdens de drukke eindejaarperiode steekt iedereen in de bakkerij Debuf een tandje bij, maar er kan ook plezier gemaakt worden. “Oma houdt de goede sfeer erin door op tijd een fles cava open te trekken”, weet Margot. “Met drie generaties vrouwen staan we goed ons mannetje”, besluit Noëlla.

