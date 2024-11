D&L Advocaten opent tweede kantoor vlakbij rechtbank in Oudenaarde: “We zijn de perfecte tandem”

D&L Advocaten wacht niet op het nieuwe jaar om goede voornemens waar te maken. Kantoorhouders-advocaten Vallery Declercq en Jelle Lammertyn zijn verheugd om hun nieuw hoofdstuk aan te kondigen. “Wij pakken graag uit met de opening van ons tweede kantoor. Daarvoor steken we de provinciegrens over en trekken naar Oudenaarde”, kondigen ze het nieuws aan.

In lijn met het vertrouwde kantoor in de Anzegemse dorpskern, is de tweede vestiging gelegen op een steenworp van de markt van Oudenaarde, in de Einestraat 37. “Door de nabijheid van het station en verschillende verbindingswegen, zijn wij vlot bereikbaar voor cliënten uit de ruime omgeving”, zegt meester Jelle Lammertyn (45) woonachtig in Vlamertinge, samen met Sofie Merlevede en Juliette (13) en Leonie (10). “Wie een advocaat nodig heeft in Oudenaarde, kan er nu al terecht voor een afspraak.”

Het cliënteel kan zich beroepen op de expertise van een tiental advocaten, een interne jurist en twee administratieve medewerkers. Van echtscheiding, verkeersongeval over slechte betalers, overname firma tot commerciële belangen: voor zo goed als elke zaak kan je bij hen terecht. En waarom in Oudenaarde? “Enerzijds speelt de nabijheid van service een rol voor een ruim potentieel aan mogelijks cliënteel, anderzijds is de situering van het kantoor vlakbij de rechtbank.

Duurzame relatie

Sinds 2003 zijn beide zaakvoerders verbonden aan dit kantoor, dat initieel onder de naam Van Marcke advocaten bestond, genoemd naar oprichter wijlen Claude Van Marcke. Toen hij in 2017 is overleden, namen ze het kantoor over. Na dertig jaar, komt er nu dus een tweede kantoor. D&L Advocaten mikt op een duurzame en persoonlijke relatie, zowel met het cliënteel als binnen de werking van het kantoor. “Er is cliënteel waar we al twintig jaar een vruchtbare samenwerking mee hebben”, illustreert meester Vallery Declercq (47) die haar carrière als advocaat-stagiaire startte in Kortrijk bij wijlen meester Jean Van den Berghe. Daarna startte zij als jonge advocate in de Kerkstraat.

De twee vennoten van D&L Advocaten Vallery Declercq en Jelle Lammertyn zijn de perfecte tandem. “We zijn een heel complementair duo”, schetst Lammertyn die zijn carrière begon als advocaat-stagiair in het huidige advocatenkantoor. “Het is een meerwaarde om samen het kantoor te stroomlijnen.” Enerzijds hebben ze een professionele band vanuit het gedreven verdedigen van de belangen van hun cliënteel, anderzijds spreken ze alles tot in de details door.

“Ik handel eerder vanuit intuïtie en mijn buikgevoel”, schetst Declercq, woonachtig in Ingooigem met Pavel Desmet, Martijn (20) en Maxime De Maesschalck (17), Louis (10) en Renée Desmet (8). “Jelle is gestructureerd en daadkrachtig en hoewel zijn ratio op de voorgrond staat, is hij als man emotioneel zeker ontwikkeld”, lacht de pittige meester Declercq. “In de 21 jaar dat we samenwerken, hebben we nog nooit spanningen gehad. Samen gestart en samen gegroeid.” Lammertyn vult aan dat Declercq recht door zee is. “What you see, is what you get”, typeert hij. “Vanuit een groot rechtvaardigheidsgevoel gaan we elke dag aan de slag, samen met een enthousiast team dat onderling een goede band heeft. Het is een evenwicht tussen delegeren en loslaten. Als aanspreekpunt en gezicht van beide kantoren, geven we de gewenste richting aan.”

Toekomstplannen

Afgelopen week namen de twee vennoten deel aan het ondernemersevent Bedrijven Contact in Waregem Expo. Samen met zes andere bedrijven uit de regio profileerden ze zich als een dynamisch geheel waarbij een goed draaiende bar niet ontbrak. “We willen zorgen voor een vleugje kracht, stijl en samenwerking”, klinkt het. “En de beste zaken worden gedaan aan de toog”, knipoogt Vallery.

Op de vraag of het stopt bij dit tweede kantoor, klinkt een veelbelovend antwoord: “Indien we nog verder uitbreiden, zal het eens wat dichter richting mijn thuishaven zijn”, geeft Lammertyn glimlachend mee. “Ergens in het Ieperse, daar ligt ook een mooi centrum.