Djoels ruilt Egem in voor studio in hartje Pittem

Graffiti- en tattoo-artieste Djoels (32), die ongeveer vier jaar geleden per toeval in Egem terecht kwam, is voortaan te vinden in de Kerkstraat in Pittem. Na een periode van grondige verbouwingen opent ze er dit weekend de deuren van een nieuwe studio.

De nieuwe uitvalsbasis van de gevierde artieste is te vinden in het pand waar vroeger fotoatelier Roygens gevestigd was. Ongeveer anderhalf jaar geleden besloot Djoels het gebouw te kopen.

“Ik zat goed in Egem en eigenlijk was ik niet op zoek, maar ik passeerde hier vaak en zag dat het te koop stond. Op een bepaald moment begon een idee te rijpen”, vertelt ze. “Een kans op een eigen plekje, waar ik volledig mijn eigen ding kon doen, kon ik niet laten schieten. En toen ik hier voor het eerst binnenstapte, had ik meteen een klik met het gebouw. Ik voelde me hier meteen thuis. Je voelt dat dit een creatief huis is.”

Haar vorige pand in Egem is inmiddels verhuurd. “Maar Egem zal altijd een plaatsje in mijn hart hebben. Mijn vriend woont nog steeds in Egem en ik zal er vaak op café blijven gaan. Ook mijn expo in de loods in Egem zal een vervolg krijgen. Anderzijds heb ik hier in Pittem ook heel fijne buren.”

Het nieuwe atelier van Djoels opent op zaterdag 14 december voor het eerst de deuren. Niet toevallig valt de opening samen met de Winternacht van Unizo Pittem-Egem. Tussen 16 en 21 uur is iedereen welkom om de nieuwe zaak te ontdekken. (SV)

Meer informatie op www.djoelsink.com.