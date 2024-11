Dit jaar meer deelnemers aan eindejaarsactie van Unizo

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert ondernemersvereniging Unizo Moorslede een eindejaarsactie. Dit jaar nemen er 36 handelszaken deel, dat zijn er meer dan vorig jaar.

De eindejaarsactie van Unizo Moorslede is inmiddels uitgegroeid tot een ware traditie. “Ook dit jaar zetten we de plaatselijke handelszaken de hele decembermaand in de kijker”, aldus Filip Cappelle van Unizo Moorslede. Van 1 tot en met 31 december krijgt men bij een aankoop in een van de 36 deelnemende handelszaken een kraslotje. Daarmee maak je kans op een van de vele mooie prijzen. “Dat zijn waardebonnen die gebruikt kunnen worden in de handelszaken.” De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 21 januari in Aqua Mundo.

In vergelijking met vorig jaar nemen er meer handelszaken deel. “In de jaren ’90 waren er meer dan zeventig deelnemende handelszaken, maar het is nu toch een succes dat we meer deelnemers tellen dan vorig jaar”, aldus Wim Godderis.

Nieuwe handelszaken

Bij Unizo merkt men dat heel wat nieuwe handelszaken onmiddellijk mee in het verhaal stappen. Zo zijn restaurant Fermoed langs de Iepersestraat, Flandrien Butcher Shop en Groenten en Fruit Stijn op de Marktplaats en schoonheidsinstituut Camelia in de Roeselaarsestraat nieuwe deelnemers aan de eindejaarsactie.

Alle deelnemende handelszaken zijn herkenbaar aan een affiche aan het raam de zaak. Dat zijn dit jaar Bakkerij Simon en Katlijn, Hof van Heden, Garage Vandermeersch Filip, Slagerij Geert & Annemie, Froyman Martine Coifure, Kapsalon Heidy, Fermoed, Aqua Mundo, Kapsalon Kathleen Debuf, Foulon Kipservice, Lo-Flowers, Café In Cany, Zichtbar, Ti Amo, Crelan Montmorency Vanhoutte, Bakkerij Guy, Flandrien Butcher Shop, Groenten en Fruit Stijn, De Klaver, Fruithoeve Sint-Pieter, Acanthus, Schoonheidsinstituut Camelia, Delimo, Silhouette Kapsalon, Evento, De Draver, KBC – Filip Cappelle, Godecor, Miatex, Reizen Patteeuw, Apotheek Vandeputte, Lunch 11, Hairstudio La Bross, Slagerij Ter Bunder, Beroepskleding Landuyt en Schoonheidsinstituut Saskia. (BF)