Dit jaar geen Knapzak, maar wel opendeur bij EC Pottery

De kerstpop-up Knapzak vindt dit jaar niet plaats. Elise Cornelissens, één van de Knapzakdames, tekent tijdens de eindejaarperiode in haar zaak EC Pottery wel elke zaterdag present. Op zaterdag 16 en zondag 17 november organiseert ze ook een opendeur.

Elise (34) organiseerde samen met collega onderneemsters Tine Platteeuw, Tessa Baert en Sarah Deroo sinds december 2021 onder de naam ‘Knapzak’ een kerstpop-up. Vorig jaar dienden Tine en Tessa noodgedwongen af te haken. Elise en Sarah kregen wel de hulp van juwelenontwerpster Lieselot Van de Putte die toen net haar eerste juwelencollectie uit had. “Sarah moet nu echter geopereerd worden, terwijl Lieselot hoogzwanger is”, vertelt Elise.

“De pop-up alleen beredderen is niet haalbaar. Daarom is er dit jaar geen editie. Vorig jaar nam ik voor het eerst deel aan de ‘Dag van de Ambachten’. Het werd hier echt een overrompeling. Ik besloot om dit jaar opnieuw deel te nemen en er meteen een opendeurweekend van te maken. Dat vindt op 16 en 17 november plaats, telkens doorlopend van 10 tot 18 uur.”

“Ik verwelkom iedereen in het atelier waar ik tijdens een rondleiding meer vertel over het maakproces, terwijl cursisten je verrassen met livedemonstraties. In de living valt er van alles te ontdekken, van unieke stukken tot speciaal samengestelde meeneempakketjes voor elk budget. Je kan er ook genieten van een drankje en een versnapering.”

“Als kers op de taart stellen Liestretto en EC Pottery in primeur een collectie porseleinen juwelen voor. Lieselotte en ik ontwierpen een collectie porseleinen oorringen, zowel hangertjes als stekertjes.”

“Naar aanleiding van de eindejaarperiode wijzig ik ook de openingsuren van EC Pottery. Normaal is EC Pottery op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur open. Tijdens de eindejaarperiode open ik elke zaterdag van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur en dit op 23 en 30 november en op 7, 14 en 21 december.” (BCH)

Info: www.ecpottery.com en op de Facebook- en Instagrampagina.