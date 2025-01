“Dit is een kans om andere markten te verkennen”: Wat betekent Trump II voor de West-Vlaamse economie?

In zijn campagne en meteen na zijn verkiezingsoverwinning beloofde Donald Trump de Amerikaanse economie te redden – Make America Great Again, weet u wel – onder meer door zware importbelastingen te heffen op buitenlandse producten. West-Vlaanderen exporteert jaarlijks voor zo’n anderhalf miljard euro naar de VS. Welke impact zal de tweede ambtstermijn van The Donald voor onze provincie hebben?

Op zijn verkiezingsrally’s ging het er als zoete koek in bij zijn vele aanhangers: geen producten meer uit de Europese Unie, Canada en vooral China. “Weg met die troep, America first”, brulde Trump meermaals. En dus kondigde hij aan strenge importtarieven te zullen hanteren voor producten die niet in Amerika geproduceerd worden en dit van zodra hij voor de tweede keer het Witte Huis inpalmt.

Tien tot twintig procent extra heffing op producten uit de EU, voor China heeft hij een importbelasting van zelfs zestig procent in gedachten: alles om de Amerikaanse industrie, de dienstensector en de landbouw er terug bovenop te helpen. Recent werd gefluisterd dat de soep niet zo heet gedronken zou worden als ze werd opgediend. De heffingen zouden enkel gelden voor producten uit ‘strategische sectoren’ zoals defensie, gezondheidszorg of energie, zo titelde The Washington Post.

Op zijn eigen platform Truth Social maakte Trump echter meteen duidelijk dat het hem menens bleef. “Fake news”, aldus The Donald. Meer zelfs: hij zou van het verhogen van de importheffingen één van zijn eerste beleidsdaden maken, net nadat hij maandagavond rond 18 uur de eed zal afleggen.

Argusogen

En dus is het ook voor West-Vlaamse bedrijven die zaken doen met de Verenigde Staten bang afwachten wat er zal gebeuren. Uit cijfers van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen blijkt dat West-Vlaanderen in 2022 voor ruim 1,5 miljard euro aan producten exporteerde naar de Verenigde Staten. “West-Vlaamse bedrijven die naar de Amerikaanse markt exporteren, kijken met argusogen naar de aanstelling van Donald Trump als president van de VS”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van VOKA West-Vlaanderen.

“De aangekondigde hogere importtarieven kunnen handelsbelemmeringen creëren en mogelijke gevolgen hebben voor sectoren die sterk afhankelijk zijn van export. Tegelijk biedt deze situatie ook kansen om andere markten te verkennen en strategische keuzes te maken voor de toekomst”, zegt Mons.

Frieten en rösti’s

Die laatste optie houden ze ook bij Agristo, producent van aardappelproducten uit Wielsbeke, in het achterhoofd. “Wij doen bewust aan risicospreiding in onze exportmarkten. Als de export naar één bepaalde markt zou afnemen – al dan niet tijdelijk – dan wordt dit vaak opgevangen door export naar andere markten”, zegt Ward Claerbout van Agristo.

Het bedrijf exporteert naar 145 landen wereldwijd, mogelijkheden genoeg dus. Al blijven de Verenigde Staten wel een belangrijke partner. “Naar de VS exporteren we voornamelijk gesneden aardappelproducten zoals diepvriesfriet maar ook specialiteiten zoals de rösti’s. De export naar de VS is de voorbije jaren gestaag gegroeid en is intussen wel één van de belangrijkere exportmarkten van Agristo buiten Europa”, zegt Claerbout.

Het bedrijf zegt zich echter voorlopig geen zorgen te maken, net als Case New Holland, dat vanuit Zedelgem grote landbouwmachines produceert en exporteert. Ook naar de Verenigde Staten. “Het is voorlopig koffiedik kijken wat de impact zal zijn van die aangekondigde importheffingen”, zegt Matthias Claerbout van CNH.

‘Belgian Style’

Bij brouwerij Van Honsebrouck uit Izegem kijken ze vooral uit naar welke binnenlandse maatregelen Trump zal nemen om de Amerikaanse bedrijven te beschermen. “In Amerika zijn er heel wat brouwerijen die ‘Belgian Style’ bieren brouwen. Als die brouwerijen profiteren van een lastenverlaging, moeten wij erop letten dat het prijsverschil met ons échte Belgische bier niet te groot wordt”, zegt Michiel Clyncke van brouwerij Van Honsebrouck.

Het bedrijf is sinds eind 2020 actief in de VS, met een eigen bedrijf: Kasteel USA. “We zitten daar nog in een opstartfase. Ondertussen zijn we actief in de helft van de tweeënvijftig staten van Amerika. We tekenen een mooie groei op, vooral van onze Kasteel Donker zijn de Amerikanen gek, net als van de fruitbieren Rouge en Rubus. Die verhoogde importheffingen zullen misschien wel een impact hebben op onze export maar omdat we ook een Amerikaans bedrijf hebben, zullen de gevolgen nog wel meevallen”, denkt Clyncke.