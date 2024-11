Dienstenchequebedrijf Poetspunt viert 20ste verjaardag en huldigt medewerkers

Bij Poetspunt kan elke particulier terecht om huishoudelijke taken te laten uitvoeren via dienstencheques. De organisatie bestaat twintig jaar en vierde dat in De Grote Post met onder andere (ex-)medewerkers en -bestuurders. “We begonnen destijds met zestien huishoudhulpen, maar nu tellen we 170 medewerkers actief bij 1.400 huishoudens”, zegt algemeen directeur Michel Vincke.

“Bij vele klanten – bijvoorbeeld gezinnen met kinderen en bejaarden – maken onze medewerkers écht een verschil”, stelt Vanesse Vens, voorzitter van de raad van bestuur. Poetspunt zoekt nog extra krachten.

Tijdens het verjaardagsfeest werden (gewezen) bestuursleden Martine Lesaffre, Raf Jacxsens, Dirk D’Hulster, Diane D’Hulst, Michel Lestage, Robert Zwaenepoel, Michael Vanhee en Marleen Tratsaert gevierd. Marianne Vandewalle (60), Carine Everaert (64) en Tania Compernolle (60) kregen eveneens erkenning, want ze zijn al in dienst sinds de start van Poetspunt. (TVA/foto TVA)