Dienstenbedrijf BOD vierde zijn 20ste verjaardag: Trouwe medewerkers in de bloemetjes gezet

Onlangs heeft dienstenbedrijf BOD zijn 20ste verjaardag gevierd met een groot feest in het MEC Staf Versluys. In het kader van de viering werden traditioneel ook de trouwe medewerkers met 5, 10, 15 en 20 jaar dienst gehuldigd.

BOD (Bredene-Oudenburg-De Haan) werd officieel in 2005 opgericht. “Het idee om een dienstenchequebedrijf te starten, mondde – nadat eerder Gistel, Ichtegem en Jabbeke werden gepolst – uit in een ietwat onverwachte samenwerking tussen kustgemeenten Bredene en De Haan en Oudenburg”, haalt voorzitter Ignace Dereeper, in die tijd burgemeester van Oudenburg en drijvende kracht achter het initiatief, zich voor de geest.

“De mayonaise bleek te pakken en 20 jaar later is BOD uitgegroeid tot een bedrijf van nagenoeg 300 medewerkers en een van de grotere werkgevers in onze regio. In 2022 werd het vzw-statuut ingeruild voor een coöperatieve vennootschap en is BOD intussen een zelfstandig en onafhankelijk orgaan geworden. Laat het duidelijk zijn: ons dienstenbedrijf wil verder groeien, een nog betere werkgever worden en nog meer mensen kansen bieden wars van kleur, visie of ambitie.”

“Bij BOD staat winst maken ook niet voorop. Wij zijn samen met onze bestuurders al blij met een break-even. En onze aandeelhouders zitten niet te wachten op een dividend. Wij verschillen daarin van vele concullega’s. Ons bedrijf is een coöperatieve, wordt geleid door vrijwilligers en wordt door zijn klanten eerder ervaren als een dienst aan de gemeenschap”, besloot Dereeper.

Trouwe medewerkers

Na de viering werden nog enkele trouwe medewerkers van BOD gehuldigd. Dat was het geval voor Charlotte Dumarey, Rukaya Ali Khamis, Ekram Allali, Carine Peynsaert, Wendy De Backer, Sandra Kaunda, Anna Dyszkiewicz, Els Vanlaere en Tatiana Polyakova, die 5 jaar in dienst zijn bij het dienstenbedrijf.

Evelyn Vermont, Sara Pinnock en Annick Deconijnck werden gehuldigd voor 10 jaar dienst.

Tanja Rasche, Geert Vervloet, Nancy Hubert, Ann Rotsaert, Shqipe Boshtraj, Catrien Driesse, Anja Vantyghem, Daisy Boone, Kathleen Samaey, Petra Delaere en Cindy Bentein maken intussen al 15 jaar de dienst uit van BOD.

Voor 20 jaar dienst tot slot mochten Carine Hautekeete, Fanny Huyghe, Sylvie Pontier, Anja Vanhercke, Gwenny Devinck, Leslie Demol, Kathleen Vandaele en Raimonde Velter het podium op.