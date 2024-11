Delicatessen bij ‘De 2 Marietjes’

Gesteund door haar man Wim Moeyaert start Melissa Eeckloo op vrijdag 6 december op de kleine Burg haar zaak De 2 Marietjes, gespecialiseerd in de betere delicatessen, geschenkmanden en doopsuiker. Het koppel heeft het winkelpand warm en uitnodigend ingericht en hoopt op een groot cliënteel.

Wim (40) en Melissa (36) wonen in de Sparappelstraat in Wijnendale, waar Wim al 15 jaar zijn eigen onderneming in zandstralen en meubelrenovatie runt. Melissa helpt er in de administratie en zal dat blijven doen. Het echtpaar heeft twee dochters, Marie-Julie (12) en Marie-Fleur (9). Meteen is de bijzondere naam voor de delicatessenzaak opgehelderd: ze is genoemd naar de twee meisjes.

Onberispelijke kwaliteit

Melissa heeft hotelschool gevolgd aan Spermalie in Brugge. Ze is dol op koken en houdt van alles wat lekker is. Ze heeft een vijftal jaar in de cafetaria van het Sint-Rembertziekenhuis gewerkt, waarna ze in de zaak van haar man actief werd. “Ik droomde er al langer van om een eigen winkel te kunnen runnen”, zegt ze. “Nu is het zover. In De 2 Marietjes verkoop ik pralines, snoepgoed, ambachtelijke koekjes, koffiespecialiteiten, een groot gamma verse thee, pastasoorten, olijfolie, kruiden, tapenades, wijnen, bieren, gedistilleerde dranken en doopsuiker. Alles van onberispelijke kwaliteit. Sommige producten hebben een sociaal kantje, want ze zijn gemaakt door mensen met een beperking. Het grootste deel van het aanbod is niet elders in de regio verkrijgbaar, met uitzondering van enkele vaste waarden, zoals het Torhoutse Keiberg-bier en Mostaard Wostyn. De klanten kunnen bij mij een mooie geschenkmand laten vullen, ideaal voor in de eindejaarsperiode.”

Ook op zondag open

De 2 Marietjes is van woensdag tot en met zaterdag open van 10 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. Op maandag en op dinsdag blijven de deuren dicht. Uitzonderlijk is de zaak wel open op de maandagen 23 en 30 december en de dinsdagen 24 en 31 december. Ook op de woensdagvoormiddagen 25 december en 1 januari kan je er terecht.

“Een vriendelijk woord en een gulle lach vind ik belangrijk”, zegt Melissa. “De klanten moeten zich in mijn zaak welkom voelen. Ik ga mijn uiterste best doen om hen in de watten te leggen.” (JS)