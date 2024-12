Decotex sluit na 70 jaar: “Nieuwe passie gevonden”

Na meer dan zeven decennia een vaste waarde te zijn geweest in het straatbeeld van Oostkamp, sluiten Filip Cocquijt (60) en Jan Declerck (66) de deuren van D Couture, beter bekend als Decotex. De naam, een samentrekking van de achternamen Cocquijt en Declerck en het woord textiel, gaat terug tot de periode na WO II. Het familiebedrijf begon met een winkel van de zussen Adrienne en Rachel D’Hoore, waar mercerie en huishoudlinnen verkocht werden.

In de jaren 80 namen neven Filip Cocquijt en Jan Declerck het stokje over en traden ze toe tot het familiebedrijf. Filip fungeerde als het creatieve brein: hij ontwierp de kleding en adviseerde klanten bij hun aankopen. Jan hield zich voornamelijk bezig met de organisatie en de administratieve kant. Onder hun leiding groeide D Couture uit tot een toonaangevend haute couture-huis, met op het hoogtepunt meer dan 60 werknemers verdeeld over de winkel in de Kortrijksestraat en het atelier in de Marechalstraat.

“Het is een hoofdstuk dat nu tot een einde komt”, vertelt Filip. “Ik heb mijn creativiteit altijd kunnen uiten in de ontwerpen die we hier verkochten. Maar de tijden zijn veranderd. Vroeger kwamen klanten hier hun volledige garderobe voor een heel jaar kopen, in één keer. Dat gebeurt bijna niet meer. Nu zijn Jan en ik op een leeftijd gekomen dat we ruimte willen maken voor nieuwe dingen. Voor mij betekent dat een nieuwe passie als gids in Brugge.” Jan zal zijn tijd deels blijven besteden aan het ondersteunen van zijn dochter Emma, die een boetiek voor avondkleding, Grècie, runt in de Bruggestraat.

Kleren voor Beatrix

Terugkijkend op de hoogtepunten van Decotex, straalt Filip trots. “We hebben prinses Beatrix van Nederland mogen kleden, toen ze nog koningin was. Ze was zo onder de indruk van onze ontwerpen dat onze patroonmaakster Monique persoonlijk werd opgehaald naar Paleis Huis ten Bosch om haar maten op te nemen. Vanaf dat moment leverden we al haar kleding op maat”, besluit hij.