Decospan uit Menen uitgeroepen tot ‘Familiebedrijf van het Jaar’: “Langetermijnvisie met veel passie en ambitie”

Het parket- en fineerplatenbedrijf Decospan uit Menen is uitgeroepen tot ‘Familiebedrijf van het jaar’. Het bedrijf van de familie Desmet is toe aan de derde generatie. CEO Pieterjan Desmet leidt het bedrijf, zijn twee zussen en twee neven zijn ook actief in het bedrijf. Vader Marc en oom Jan zetelen in de raad van bestuur.

De jury prees de manier waarop het bedrijf geleid en bestuurd wordt. Cruciaal daarbij is de aanstelling van externe bestuurders en een externe voorzitter van de familieraad.

Langetermijnvisie

“Decospan is een is een indrukwekkend voorbeeld van een familiebedrijf dat over de generaties heen een langetermijnvisie heeft gerealiseerd met veel passie en ambitie”, klonk het bij de jury.

Ze loofde Decospan voor zijn sterk strategisch model, waarbij een gezond no-nonsensebeheer van het bedrijf zich mengt met passie voor het product en het welzijn van de medewerkers. “Rond een ambachtelijk product hebben ze een doorgedreven digitalisatie en innovatiebeleid kunnen uitbouwen, waardoor het bedrijf toekomstbestendig is op lange termijn.”

Focus op lifestyle

Decospan werd opgericht in 1978 door Urbain Desmet. Het familiebedrijf transformeerde doorheen de jaren van een houtverwerkend bedrijf naar een parket- en fineerplatenbedrijf met focus op lifestyle. Het produceert afgewerkte fineerplaten en fineerhouten vloeren voor tal van interieurtoepassingen.

Een fineerhouten vloer van Parky of een premium eiken parketvloer van Cabbani: het zijn maar enkele van een hele reeks merkproducten, waarmee het bedrijf een toegankelijk antwoord geeft op vaak voorkomende interieurvragen.

Duurzaam bedrijfsmodel

Met een schatkist van meer dan 150 houtsoorten, state-of-the-artmachines, een duurzaam bedrijfsmodel en een flexibel team van medewerkers heeft Decospan alles in huis om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de klant.

Decospan stelt 900 mensen te werk op negen productiesites in België, Frankrijk, Tsjechië, Kroatië en Portugal. Het bedrijf realiseert een omzet van 180 miljoen euro.