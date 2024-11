De Kaai in Nieuwpoort verwelkomt viswinkel ‘De MIENE’: nieuwe naam, vertrouwde kwaliteit

Met de overname van twee iconische viswinkels, Jens en Gaetane, kondigen Mike Sarazijn (43) en Shana Poley (38) uit Lombardsijde de lancering aan van De MIENE. De naam is een verwijzing naar de vismijn aan de overkant van hun zaken, maar vooral een knipoog naar de rijke vissersgeschiedenis van Nieuwpoort.

De overname van vishandel Jens vond al plaats op 1 mei, toen Mike en Shana de zaak van Romeo Rau overnamen. Nu zetten ze een volgende grote stap met de overname van vishandel Gaetane, gelegen pal naast Jens op Kaai 35. Vanaf 5 december opent de vernieuwde Gaetane als De MIENE Vishandel, en een week later, op 12 december, heropent Jens als De MIENE Traiteur.

De kans om vishandel Gaetane over te nemen kwam onverwacht, maar bood een unieke mogelijkheid. “Wilfried Van Elverdinghe stelde het zelf voor”, zegt Shana. “Voor een overname is het nooit het perfecte moment,” geeft Mike toe, “maar we hebben de uitdaging aangegaan en besloten door te zetten. Het is een grote stap, maar ook een kans die we niet wilden laten liggen.”

De reden voor deze stap? De twee zaken zijn naast elkaar gelegen en dat schept mogelijkheden. “Het is een enorme uitdaging om twee gevestigde waarden over te nemen,” geeft Mike toe. “Maar dankzij ons team van 11 vaste medewerkers en 6 flexi-jobs kunnen we dit waarmaken. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.”

Lokale visserij

Het vernieuwde concept van De MIENE biedt voor elk wat wils. “Onze vishandel blijft een vaste waarde, met verse vis rechtstreeks van het schip en een ruim aanbod aan schaal- en schelpdieren, gerookte vis en huisgemaakte bereidingen,” legt Shana uit. “De traiteurzaak wordt een mini-vismarkt, waar klanten terechtkunnen voor kant-en-klare gerechten en visdelicatessen.”

De connectie met de lokale visserij blijft een belangrijke pijler. “Verse vis is en blijft dé trots van Nieuwpoort,” benadrukt Mike. Toch zien de ondernemers ruimte voor verbetering in de sector. “De aanvoer kan beter, en we hopen dat Nieuwpoort in de toekomst een breder aanbod krijgt, naast de nichemarkt van garnalen.”

Naast de winkels blijft ook de groothandel operationeel onder de nieuwe naam De MIENE. Restaurants kunnen blijven rekenen op kwaliteitsvolle leveringen, en op zaterdagen zijn Mike en Shana nog steeds te vinden op de wekelijkse markt in De Panne. Voor de feestdagen hebben ze bovendien een uitgebreide eindejaarsbrochure ontwikkeld in samenwerking met traiteurdienst Ruig van Kenny Carton.

Voor meer informatie over de nieuwe zaak kunnen klanten terecht op de website www.vishandeldemiene.be of via sociale media.