De grootste pvc-recyclagefabriek van Europa staat in Diksmuide

Om in te spelen op de marktwijzigingen, of die zelfs voor te zijn, startte Deceuninck een recyclagefabriek op in Diksmuide. Oude ramen worden er verwerkt tot korrels, als grondstoffen voor nieuwe profielen. Met een capaciteit van 40.000 ton kent deze fabriek zijn gelijke niet in Europa.

Het beursgenoteerde bedrijf Deceuninck, met hoofdzetel in Gits (Hooglede), produceert al 85 jaar profielen voor ramen en deuren. Sinds enkele jaren vervaardigt men die ook uit aluminium, maar in hoofdzaak gaat het om pvc. “Wat dit betreft, zijn we de nummer twee ter wereld. Wij zijn vooral in West-Europa sterk aanwezig, maar we zijn bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten actief”, zegt voormalig CEO, huidig voorzitter en hoofdaandeelhouder Francis Van Eeckhout.

Hergebruik

Een belangrijk voordeel van pvc is dat dit materiaal minstens acht keer hergebruikt kan worden zonder de functionele eigenschappen te verliezen. Zo heeft dit een levensduur van minimaal 280 jaar. “Acht jaar geleden startten we de recyclagefabriek in Diksmuide op. Oude ramen worden hier in opeenvolgende stappen verknipt en opgezuiverd tot nieuwe kunststofkorrels. Daarmee beleveren we de extrusiemachines van onze eigen productiesites in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. We verkopen dit recyclaat ook aan externe klanten”, geeft Van Eeckhout aan.

“Over 25 jaar is het gebruik van gerecycleerd materiaal de norm”

Afgelopen zomer werd de capaciteit van deze fabriek opgetrokken tot 40.000 ton output per jaar, door te investeren in drie nieuwe granulaatlijnen. “Ook deze lijnen moeten worden gevoed. Hiertoe hebben we ons Go-Bag-systeem uitgerold (een knipoog naar big bag en go back, red.), waarmee we oude ramen laten ophalen. Elke maand wordt er via deze dienst zo’n 70 ton aangevoerd en onlangs hebben we de kaap van 100.000 ton gerecycleerde ramen bereikt. Tegelijk blijven we de diverse recyclageprocessen verbeteren, zodat we finaal zo min mogelijk afval overhouden.”

Francis Van Eeckhout. © Deceuninck

Marktvraag

Het ultieme doel is natuurlijk om de kringloop volledig te sluiten. Daar zitten zowel economische als ecologische motieven achter. “Door gerecycleerde materialen te gebruiken, hoeven wij minder virgin materiaal aan te kopen en dan verdwijnt dus ook ons aandeel in de uitstoot bij de productie hiervan. Door de hele keten van bij de inzameling in handen te nemen, hebben we bovendien meer controle over de kwaliteit en zijn we minder onderhevig aan prijsschommelingen voor de grondstoffen”, verklaart de voorzitter.

Ondertussen produceert het bedrijf al volop profielen met een bepaald percentage of zelfs 100% recyclaat. “Bedrijven worden verplicht om duurzaamheidsinspanningen te leveren, sommige architecten willen alleen maar met gerecycleerde materialen werken en ook bij consumenten groeit het ecologisch bewustzijn. Over een kwarteeuw wordt het gebruik van gerecycleerd materiaal de norm. Precies daarom hebben wij fors in deze fabriek geïnvesteerd, zodat we die verwachte marktvraag kunnen beantwoorden.”

Pvc heeft een gemiddelde levensduur van 35 jaar. Veel pvc-ramen zijn rond de eeuwwisseling geïnstalleerd, dus verwacht men over tien jaar nog veel meer ramen aangevoerd te krijgen voor hergebruik dan nu.

Deze reportage verscheen in Het Beste van West-Vlaanderen, gratis special bij De Krant van West-Vlaanderen van donderdag 14 november 2024.

