“Dankzij ons strooizout kan iedereen veilig de weg op”: enige zoutproducent van ons land steekt met plezier een tandje bij

De eerste stevige winterprik hebben we net achter de rug, maar de vriestemperaturen blijven in het land. Bij Zoutman in Roeselare, de enige zoutproducent van ons land, steken ze met plezier een tandje bij. “Strooizout is goed voor zo’n tien procent van onze totale omzet. En het maatschappelijk belang is amper te onderschatten. Mede dankzij onze inspanningen liggen onze wegen er veilig bij.”

Zoutman zag het levenslicht in 1990, onder impuls van Bart en Peter Sobry. Het bedrijf mag dit jaar 35 kaarsjes uitblazen en groeide uit tot een internationaal gereputeerde naam binnen de sector.

Zoutman verwerkt jaarlijks 300.000 tot 450.000 ton zeezout en levert haar producten in meer dan zestig landen. “Van zo goed als alle Europese landen over de Verenigde Staten en hartje Afrika tot in Australië: je vindt ons overal terug”, glimlacht ceo Bert Lamote (46).

De firma, die haar hoofdkwartier aan de oevers van het kanaal Roeselare-Leie heeft, focust volledig op zeezout. “Ene bewuste keuze”, klinkt het. “In Europa wordt negentig procent van alle zout uit mijnen gewonnen, onder andere in Duitsland en Polen. Zeezout heeft echter een veel sterker ecologisch karakter. Wij staan voor de allerbeste kwaliteit en meest duurzame producten.”

14.000 toepassingen

Het zeezout wordt overgebracht uit overzeese gebieden als Brazilië, de Caraïben en Australië en per vrachtschip naar de Gentse zeehaven gebracht. “Daar kunnen we tot 300.000 ton van onze grondstof stockeren en we hebben er sinds vorig jaar ook een volledig operationele state of the art productiefaciliteit. De modernste zoutfabriek van Europa. Maar ook in Roeselare blijven we zeezout verwerken. De twee sites gaan hand in hand.”

Zoutman is in tal van sectoren actief. “Waterbehandeling, landbouw, de voedingssector, tal van industriële implementaties… Je moet weten dat zout liefst 14.000 gekende toepassingen heeft. Ons zout wordt bijvoorbeeld door aardappelverwerkers gebruikt en ook olieraffinaderijen kloppen bij ons aan. Een kleine zeventig procent van alle zout wereldwijd gaat naar de chemische industrie, al zijn wij in die branche niet actief. Zonder zout kan er onder andere geen aluminium, pvc of glas gemaakt worden. De vele toepassingen zijn misschien bij het grote publiek relatief onbekend, maar zout is een even essentiële bouwsteen als water.”

“We zijn quasi constant op zoek naar extra handen, want we groeien elk jaar”

Dankzij die diversificatie heeft Zoutman doorheen de jaren een solide fundament gegoten. Dit jaar wil het op een totale omzet van 60 miljoen euro afklokken, een doel waar de 140 teamleden elke dag keihard voor werken. “En we zijn quasi constant op zoek naar extra handen. Momenteel hebben we een achttal vacatures, vooral technische profielen. We groeien gemiddeld met een tiental procent per jaar.”

Strooizoutgarantie

Los van de vele niches waar Zoutman in aan de slag is, blijft strooizout een belangrijke poot binnen de jaarlijkse werking. “Al kan die enorm schommelen”, geeft Bert Lamote toe. “Eind jaren negentig was zeezout nog goed voor de helft van onze productie, maar onze winters worden steeds minder voorspelbaar, onder andere dankzij de klimatologische veranderingen. Strooizout is nog steeds goed voor zo’n tien procent van onze totale omzet. We voorzien jaarlijks tussen de 10.000 en 150.000 ton aan strooizout, want het is onmogelijk op pakweg in augustus te bepalen hoe hard het zal vriezen. Maar we willen op alle scenario’s voorbereid zijn.”

Zoutman levert strooizout aan lokale overheden, maar ook grote ondernemingen kloppen in Roeselare aan om bijvoorbeeld hun parkeerterreinen slipvrij te houden. “Zo is supermarktketen Delhaize klant bij ons. We zijn marktleider in België en hebben een honderdtal steden en gemeenten in onze portefeuille. Zij gebruiken ook steeds meer zoutpekel, een vloeibare vorm van strooizout.”

“We willen hier altijd op alle scenario’s voorbereid zijn”

Voor de afnemers van strooizout is het niet eenvoudig om vooraf de strategie in kaart te brengen. “Daarom hebben we sinds 2020 een strooizoutgarantie. Daarmee kunnen klanten een bepaald volume reserveren, zonder verplichte afname. Ze betalen een bepaald bedrag om zeker te zijn van hun voorraad, wanneer die effectief nodig blijkt te zijn, volgt de rest van de som. Een win-winsituatie, want wij zijn vooraf quasi zeker van een bepaalde afname en de klant hoeft niet te vrezen dat er plots geen strooizout ter beschikking zal zijn. Een aanpak die jaar na jaar aan populariteit toeneemt, merken we.”

Elke keer Bert en zijn ploeg de afgelopen dagen een strooiwagen aan het werk zagen, voelden ze zich toch wat trots. “Het maatschappelijk belang van strooizout is niet te onderschatten. Mede dankzij onze inspanningen liggen de wegen er veilig bij. En dat doet goed. We hebben de voorbije weken met plezier een tandje bijgestoken en hopen dat straks opnieuw te kunnen doen. Het winterweer bepaalt ons jaar niet, maar strooizout blijft toch een van onze core businesses. We hopen dat ons strooizout er opnieuw mee voor zorgt dat iedereen in de beste omstandigheden de weg op kan.”