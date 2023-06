Damesboetiek Cachet uit Desselgem stopt ermee: “Corona- en energiecrisis hebben ons genekt”

Na net geen tien jaar valt binnenkort het doek over Cachet in de Nieuwstraat in Desselgem. De corona- en de energiecrisis hebben de dameskledingwinkel zwaar parten gespeeld. “En dan moest het voorjaar van 2023 nog komen.”

Minder goed nieuws voor de fans van damesboetiek Cachet uit de Nieuwstraat in Desselgem. Met spijt in het hart hebben zaakvoerders Filip Beke (44) en Nathalie Taes (41) beslist dat er een einde komt aan het verhaal. “Door de aanhoudende omzetdaling zijn wij genoodzaakt de winkel te stoppen. De jarenlange crisisperiode, eerst corona en dan de hoge energieprijzen, hebben ons zwaar getroffen”, geeft Filip als oorzaak.

“We zijn een groot aantal klanten verloren en veel mensen hebben ondertussen de weg online gevonden. We hadden altijd gehoopt dat we na de crisis terug naar een toestand van precorona zouden gaan, maar helaas”, vertelt het koppel. “Bovendien hebben we dit voorjaar een heel slecht seizoen gehad, door aanhoudend koud en slecht weer.”

Bewogen geschiedenis

Cachet kende een bewogen geschiedenis. In september 2014 opende de kledingzaak in de voormalige winkel van kledingmaker Dhont. De 34-jarige Patricia Declerck, die een verleden had in de modesector, koos expliciet voor een locatie in de Waregemse deelgemeente. “Er is tevredenheid dat er eindelijk een modezaak in de rand is, zodat dames niet altijd naar het centrum van Waregem moeten”, vertelde ze zelf in interviews.

Helaas sloeg het noodlot toe. Patricia overleed in maart 2015, op enkele dagen voor haar 35ste verjaardag, aan een hartaderbreuk. Ze liet drie jonge kinderen en een man, Klaas Galle, na. Hij nam zich voor om de winkel op te houden, maar stapte twee maanden later – gebroken door verdriet – uit het leven. Nadat de familie de droom van Patricia nog even zelf in stand hield, kwamen Filip en Nathalie in mei 2016 in beeld als overnemers.

Ze kregen daarbij de hulp van Janne Baert en Kelly Descheemaeker, de vaste verkoopsters in de winkel. Kelly nam eind februari afscheid van Cachet. “Ik heb hier hele mooie kansen gekregen en ben heel veel gegroeid de voorbije jaren. Maar soms is het tijd voor een nieuwe uitdaging”, schreef ze in een bericht op Facebook.

Totale uitverkoop

Sinds begin deze maand is er dus een totale uitverkoop aan de gang bij Cachet. “Die loopt heel goed. Zo goed dat we momenteel ook onze vorige seizoenen aan ronde prijzen aanbieden”, zegt Filip. ‘Hadden we de voorbije jaren maar zo goed verkocht, dan had nu het doek niet moeten laten vallen over Cachet.”

Een concrete sluitingsdatum is er niet, zegt het koppel. “We blijven open zolang er genoeg voorraad is.” De kledingwinkel is van dinsdag tot en met zaterdag geopend, van 10 uur tot 18 uur.

Over de toekomst van het pand in de Nieuwstraat willen Filip en Nathalie zich nog niet uitspreken. Er zijn voorlopig geen plannen voor een nieuwe winkel. (PNW)