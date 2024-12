Dagbladhandel Pinocchio staat te koop

Op Facebook wordt met ongeloof gereageerd, maar bij makelaar De Brugse Databank staat het zwart op wit: dagbladhandel Pinocchio aan Hille 59 in Zwevezele staat te koop.

Dagbladhandel Pinocchio is jarenlang zoveel meer geweest. Je kon er ook terecht voor bureaumateriaal, schoolgerei, speelgoed, geschenken, kinderkleding… Bovendien was de handelszaak ook een Post- en Lottopunt en draaischijf voor ettelijke pakjes- en expressdiensten. In amper tien jaar tijd konden trouwe groepjes Lottowinnaars tot vier maal toe juichen. In 2020 wisten zo’n 64 winnaars liefst 3 miljoen euro te verdelen. Hopelijk wordt er een geschikte overnemer gevonden, want de zaak is zeer goed gekend in de regio. Op de webstek van De Brugse Databank wordt er 975.000 euro gevraagd voor het pand.