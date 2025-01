Cotton Kitchen ‘t Hoge breidt uit met derde vestiging: “Cotton 3 is een feit!”

Wat begon als een bescheiden coronaproject voor Catering Cachette om tijdens de pandemie snelle, gezonde maaltijden aan te bieden, is uitgegroeid tot een succesvolle onderneming. Cotton Kitchen opent maandag 20 januari haar derde vestiging, Cotton 3, in het Kortrijk Business Park op ‘t Hoge.

“Cotton Kitchen richt zich op mensen met een drukke levensstijl die toch willen genieten van een verse, gezonde maaltijd”, klinkt het in een persbericht. Het concept combineert het gemak van fastfood met de kwaliteit van verse, seizoensgebonden en lokale ingrediënten. De foodbars bieden zowel take in als take out mogelijkheden, waardoor klanten snel kunnen genieten van een voedzame maaltijd, waar en wanneer ze maar willen.

Met een wisselend menu dat inspeelt op de behoeften van mensen die weinig tijd hebben, biedt Cotton Kitchen snelle en smaakvolle gerechten. “Het doel is om gezonde voeding toegankelijk te maken zonder dat het ten koste gaat van de snelheid en het gemak die klanten verwachten in hun drukke schema’s. “

Nieuwe locatie

De nieuwe locatie op ‘t Hoge biedt verschillende faciliteiten, zoals een gezellig terras, ruime gratis parkeergelegenheid, en laadpunten voor elektrische voertuigen. Daarnaast levert Cotton Kitchen aan bedrijven en biedt het diverse concepten aan, zoals zakelijke leveringen, ontbijt- en meetingboxen. Bedrijven kunnen ook meeting rooms huren of de gehele foodbar reserveren voor privé-evenementen.

Lees ook: Cotton Kitchen opent de deuren in Westwing Tower

Met de opening van Cotton 3 breidt Cotton Kitchen haar dienstverlening verder uit en blijft ze trouw aan haar missie: het aanbieden van verse, gezonde en snelle maaltijden voor iedereen met een drukke agenda. Het jonge en dynamische team achter Cotton Kitchen streeft naar maximale klanttevredenheid door elke maaltijd met zorg en aandacht te bereiden.