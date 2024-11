ConXioN wint tweede jaar op rij de ‘Cisco SMB Partner of the Year Award’

ConXioN, het toonaangevend IT-bedrijf dat recent verhuisde van Deerlijk naar Beveren-Leie (Waregem), heeft voor het tweede jaar op rij de prestigieuze ‘Cisco SMB Partner of the Year Award’ heeft gewonnen. Deze erkenning benadrukt het voortdurende succes van ConXioN in het ondersteunen van kleine en middelgrote bedrijven (SMB) met innovatieve IT-oplossingen, in nauwe samenwerking met Cisco en Cisco Meraki. De award werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse Cisco Partner Awards, waar ConXioN werd geprezen voor zijn uitzonderlijke prestaties en inzet voor de digitale transformatie van zijn klanten.

De ‘Cisco SMB Partner of the Year Award’ wordt toegekend aan partners die uitblinken in het leveren van klantgerichte oplossingen, sterke technische expertise, en succesvolle implementaties van Cisco-technologieën. “Nu Artificiële Intelligentie (AI) steeds meer wordt opgeschaald, zien we een sterke vraag naar Cisco-technologieën, gedreven door de behoefte aan moderne, veerkrachtige netwerken”, aldus Kristof Vansteeland, Solution Advisor Mid-Market bij ConXioN. “ Stabiliteit en standaardisering, beveiliging en zichtbaarheid, eenvoudig onderhoud en support zijn allemaal redenen om over te stappen op cloud-based networking. Onze referenties, verspreid over diverse sectoren, tonen aan dat onze klanten IT inzetten als accelerator om telkens een stap voor te zijn op de concurrentie. We zijn trots op onze klanten die elk in hun sector toonaangevend zijn door het maken van de juiste keuzes en te rekenen op ConXioN als een ‘trusted advisor’.”

ConXioN begeleidt en inspireert haar klanten in hun digitale transformatie op tal van domeinen zoals data en AI, modern workplace, infrastructuur en cloud, softwareapplicaties, cybersecurity, connectiviteit en managed services. ConXioN is sinds 27 jaar voornamelijk actief in Vlaanderen en Nederland, telt ondertussen 8 vestigingen en kan hierbij rekenen op de expertise van een 200-tal medewerkers. De ConXioN-Groep zet sterke groeiprestaties neer met een omzet van ruim 60 miljoen euro. (DRD)