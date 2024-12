ConXioN breidt aanwezigheid uit in Vlaanderen met een nieuwe vestiging in Mechelen

ConXioN, het toonaangevend IT-bedrijf dat recent verhuisde van Deerlijk naar Beveren-Leie (Waregem) en partner voor bedrijven die inzetten op duurzame digitale transformatie, zet een belangrijke stap in haar groeistrategie met de uitbreiding van haar aanwezigheid in Vlaanderen met een vestiging in Mechelen. Deze strategische beslissing versterkt de positie van ConXioN op de as Antwerpen-Brussel en biedt een solide basis voor lokale verankering en proximiteit voor klanten in de regio.

De nieuwe hub, die uitgerust is met een innovatief mini-experience center, biedt bedrijven in de omgeving de kans om samen met ConXioN aan de digitale toekomst te bouwen. Naast het bieden van hightech oplossingen, zal ConXioN ook de lokale economie ondersteunen door werkgelegenheid te creëren en activiteiten te organiseren die digitaal ondernemerschap stimuleren. Deze expansie markeert een belangrijke mijlpaal binnen de verdere groei van ConXioN in Vlaanderen.

Met de opening van de nieuwe vestiging in Mechelen zet ConXioN een belangrijke stap in de verdere versterking van haar positie als betrouwbare IT-partner voor bedrijven die zich willen onderscheiden in het digitale tijdperk. De keuze voor de locatie Mechelen, strategisch gelegen tussen Antwerpen en Brussel, biedt een uitstekende toegang tot zowel de ondernemende regio rond Antwerpen als de technologie- en innovatie-hub van Brussel.

ConXioN richt zich met deze expansie op het ondersteunen van bedrijven die streven naar duurzame digitale transformatie, waarbij de focus ligt op het versterken van de lokale verankering en het behouden van een hoog niveau van proximiteit. Door dit strategische voordeel kunnen klanten rekenen op snelle, flexibele en persoonlijke dienstverlening, afgestemd op hun specifieke noden.

”Bij ConXioN zijn we trots op onze strategische expansie in Mechelen op de brede as Brussel-Antwerpen. Met deze nieuwe locatie versterken we onze positie als toonaangevende IT-partner in duurzaam digital ondernemen. Het is een investering in technologie, talent én de toekomst, waarmee we bedrijven in staat stellen hun concurrentiepositie te versterken en hun groeipotentieel te maximaliseren”, aldus CEO van ConXioN-Groep Chris Debyser. (DRD)