Compleet vernieuwde apotheek Logghe gaat in zee met Zorgpunt: “Groot aanbod thuiszorgmateriaal”

Begin dit jaar nam het jonge koppel Justine Coolman en Martijn Logghe apotheek Becue in de Westkerkestraat over. Ze kochten ook het voormalige bankfiliaal van BNP Paribas Fortis op om er uit te breiden en in te spelen op moderne trends in de sector. Naast een klassiek aanbod gaan ze ook in zee met Zorgpunt.

“Dat is inderdaad misschien wel een van de belangrijkste vernieuwingen”, vertelt Martijn. “Onze voorganger Evelyne Becue had een thuiszorgwinkel in het pand dat ze van Virginie Bonduelle huurde. Die activiteiten hebben we naar het voormalige bankfiliaal verhuisd. Zorgpunt heeft een netwerk van meer dan 280 Zorgpunt-apotheken in Vlaanderen die een breed gamma aan thuiszorgmaterialen te huur of te koop aanbieden. Dat gamma omvat ziekenhuisbedden, revalidatietoestellen, rolstoelen, rollators, noem maar op. Het grote voordeel voor de mensen is dat ze daarvoor niet maar Oostende of Brugge moeten. Als dat gevraagd wordt en als het mogelijk is, wordt het item hier geleverd en kunnen we deskundig advies geven, allemaal zonder meerkost”, vervolgt Martijn.

Eigen huismerk

“Naast de klassieke apotheek, waar men de gekende medicatie kan kopen, bieden we ook ons eigen gamma, het eigen huismerk Caemento, tegen allerlei kwaaltjes aan. Zo willen we een alternatief aanbieden voor klassieke producten”, klinkt het.

“We hebben ook een gamma specifiek voor de sporter”, voegt Justine eraan toe. “We hebben allerlei shakes, gels en voedingssupplementen van het gamma 6D nutrition. We zijn de eerste apotheek in Vlaanderen die samenwerkt met Makesenz, een Belgische fabrikant van natuurlijke en milieuvriendelijke cosmetica. Er is ook een gamma aan incontinentiemateriaal. Ook daarvoor hoeven de mensen dus niet meer speciaal naar Oostende te gaan. We hebben zelfs plaats om in alle discretie bepaalde gevoeligheden te bespreken. We hebben er wel zeer bewust voor gekozen om ons aanbod te beperken en bieden enkel zaken aan waar we ook echt 100% achter staan. We beginnen ook met kleinere seminaries en voordrachten en er is uiteraard ook ruimte om te vaccineren”, besluit het koppel enthousiast.