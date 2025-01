Chris Debyser van ConXioN wint Channel Personality of the Year Award

Chris Debyser, CEO van ConXioN, het toonaangevend IT-bedrijf dat recent verhuisde van Deerlijk naar Beveren-Leie (Waregem), is tijdens de uitreiking van de prestigieuze Channel Awards, uitgeroepen tot Channel Personality of the Year. Daarnaast mocht ConXioN de award als ‘Most Innovative Reseller’ naar huis meenemen. Als kers op de taart werd Michel Santens, solution advisor bij ConXioN en een icoon in de IT-sector in Vlaanderen, geëerd met een Lifetime Achievement Award.

Voor de 23ste keer op rij verzamelde de ICT-sector voor de prestigieuze Channel Awards, de ‘Oscars van de ICT-wereld’. Met meer dan 800 aanwezigen en 13 finalisten werd gestemd voor de felbegeerde awards. ConXioN viel nadrukkelijk in de prijzen. CEO Chris Debyser werd verkozen tot Channel Personality of the Year. Een award die zijn jarenlange leiderschap, innovatieve visie en menselijke aanpak in de ICT-sector in Vlaanderen erkent.

Duurzame toekomst

“Deze award is een bevestiging van de passie, toewijding en visie die ons hele team de afgelopen 27 jaar heeft getoond”, verduidelijkt Chris Debyser. “Van bij het begin hebben we bij ConXioN een duidelijke missie gehad: het creëren van een duurzame toekomst voor digitaal ondernemen in Vlaanderen. Altijd samen met onze klanten en partners. Ondanks dat we een relatief kleine speler zijn in een markt vol grote namen, geloven we in de kracht van innovatie, technologie en vooral een menselijke aanpak.”

“Dit is een erkenning van onze visie, ons harde werk en onze voortdurende drang om te groeien”

“Deze Channel Personality Award bevestigt dat groot denken, durven falen en snel leren de sleutel is om relevant te blijven in een snel veranderende wereld. Think big, act fast, start small, fail fast… Het is cruciaal om te experimenteren, fouten te omarmen en vooruit te blijven denken. Dat heeft ConXioN altijd in staat gesteld om wendbaar te blijven en in te spelen op uitdagingen.”

Voor ConXioN draait het niet alleen om winnen, maar om bouwen aan duurzame relaties en impact maken. CMO Charlotte Vansteenkiste, die zelf genomineerd was als finaliste voor Best Marketer, vult aan: “Het menselijke aspect – de echte verbinding tussen mensen – blijft de sleutel tot ons succes. Just another award nominatie? Voor ons betekent het veel meer. Het is een erkenning van onze visie, ons harde werk en onze voortdurende drang om te groeien. Of het nu gaat om de integratie van AI in onze oplossingen of het samenwerken met partners en universiteiten, we geloven in de balans tussen technologie en de menselijke touch. Die combinatie onderscheidt ons van grotere spelers.”

Most Innovative Reseller

Behalve de persoonlijke erkenning voor Chris Debyser kreeg ConXioN ook de award van ‘Most Innovative Reseller’. “Deze award is te danken aan de enorme toewijding en bereidheid van al onze ‘ConXioNeers’ om buiten de gebaande paden te durven denken”, vindt Jochen Maertens, general manager van ConXioN-Groep. “Die erkenning onderstreept onze rol als pionier in de sector met initiatieven als de partnerselectie van het Microsoft Copilot (AI) Jumpstart Program en Jumpstart Ready en de erkenning als officiële partner voor het VLAIO Cybersecurity subsidieprogramma.”

Sterke groei

ConXioN begeleidt klanten in hun digitale transformatie op tal van domeinen zoals data en AI, modern workplace, infrastructuur en cloud, softwareapplicaties, cybersecurity, connectiviteit en managed services. ConXioN is sinds 27 jaar voornamelijk actief in Vlaanderen en Nederland, telt ondertussen 8 vestigingen en kan hierbij rekenen op de expertise van een 200-tal medewerkers. De ConXioN-Groep zet sterke groeiprestaties neer met een omzet van ruim 60 miljoen euro.