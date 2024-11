Chocolatier Atelier Rosa scoort met Dubai-repen: “Het geheim? Er moet een beetje ‘beete’ aan zijn”

Ze waren bij de eerste, Belgische chocolatiers om het in hun gamma op te nemen en maken dagelijks nog steeds verse exemplaren. De Dubai-repen zijn een regelrechte hype en daar kunnen ze bij Atelier Rosa uit Menen over meespreken. Hun atelier vult dagelijkse zowel de automaten als hun winkel aan. “Ons eerste lot? Dat was op amper 15 minuten uitverkocht.”

De Sint is in het land en dat zullen de chocolatiers geweten hebben. Sintfiguurtjes uit chocolade schuiven veelvuldig over de toonbank van zowat iedere winkel, en worden dan ook in enorme aantallen gemaakt. In de ateliers van Atelier Rosa, de artisanale chocolaterie uit Menen, is er echter nog een ander product dat voor furore blijft zorgen. “De Dubai-reep natuurlijk!” Chocolatier Thomas Seynhaeve (39) lacht terwijl hij opnieuw enkele repen maakt. “Het is eind deze zomer echt ontploft en de hype is nog niet gaan liggen. Iedereen wil er, het blijft viraal gaan op sociale media en dus blijven we ze ook maken.”

Kwartier

Toen de rage voor het eerst de kop opstak, hield Thomas nog even de boot af. “Het is een video van de ASMR soort die het vuur aan de lont stak. Dubai-repen zijn erg krokant en iemand had zo een video op YouTube geplaatst, waarin ze een hap nam. Het geluid werd geaccentueerd en overnacht werd de hype geboren. Iedereen moest er eentje hebben. Ik had de video ook gezien en kende de rage ook, al was het pas toen een bevriend bakkerskoppel me hierover aansprak dat ik het zelf probeerde. Ze bleven de vraag maar krijgen, maar die Dubai-repen waren nergens verkrijgbaar. Onze eerste productie was een zestigtal repen en ik zei al lachend nog tegen mijn echtgenote dat ik hoopte dat we ze binnen de week zouden kunnen verkopen. We hadden een bericht op sociale media gezet, en in geen 15 minuten tijd was alles de deur uit. Het is sedertdien eigenlijk niet meer gestopt en we moeten voortdurend nieuwe tabletten bijmaken.”

Lekker krokant

Over het geheim van een goede Dubai-reep is Thomas duidelijk. “Alles staat en valt met de ingrediënten en de krokantheid. Een goede reep moet een beetje ‘beete’ hebben zoals ze dat hier zeggen. Je merkt dat ook bij de jongeren. Wanneer ze in de winkel of aan de automaat een reep kopen, dan bijten ze er nagenoeg meteen in. Dat krokante is afkomstig van een ander belangrijk ingrediënt: kataifi. Hier was dat eigenlijk nog redelijk onbekend, maar in het Midden-Oosten wordt dat frequent gebruikt. Dan nog afwerken met een smeuïge vulling op basis van pistache en je Dubai-reep is klaar. We gaan nu ook een versie maken met wat kleine aanpassingen, om ze zo wat meer af te stemmen op de periode van Sinterklaas.”

Tendens

Een rage die nog niet meteen is gaan liggen, al denkt Thomas nu reeds vooruit. “Je merkt echt wel dat binnen de wereld van chocolade, de trend zich meer en meer verplaatst naar wat ze noemen ‘snackable’. Vroeger aten de mensen een praline bij de koffie, nu willen ze liever een ruimere ervaring waarvan ze kunnen knabbelen. Grotere cookies of zaken zoals de Dubai-repen? Dat worden ongetwijfeld de tendensen die we gaan opvolgen.”