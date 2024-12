Chocoladegeschenken op maat

Dirk Vanhoecke, zaakvoerder van Ellu Chocolate, is al drie jaar actief in het vervaardigen van unieke geschenken in chocolade. Van kerstcreaties tot gepersonaliseerde chocoladestukken: Dirk werkt uitsluitend op bestelling en die kunnen afgehaald worden in zijn atelier in de Haspeslaghstraat 7 in Roksem.

“Ik leerde het vak in de Groene Poort in Brugge waar ik het diploma patissier-chocolatier behaalde. Werken met chocolade ontspant me”, vertelt Dirk (49). Hij werkt als buschauffeur en daar kan hij zijn creativiteit echter niet in kwijt. Zijn garage werd omgebouwd tot een volwaardig atelier, waar hij de mooiste chocoladegeschenken creëert. “Voorafgaand aan de kerstperiode maakte ik een adventskalender en nu zijn vooral de kerstbomen- en ballen in trek.”

Dirk werkt uitsluitend met de hoogkwalitatieve Callebaut-chocolade, wat zorgt voor een rijke smaak en een professioneel eindresultaat. En er is mogelijkheid voor gepersonaliseerde chocoladestukken. Sinds september werd het gamma verder uitgebreid met pralines en marshmallows. Alle vullingen worden vers in huis gemaakt.

Zijn vriendin Kelly Geselle (44) speelt een belangrijke rol in de promotie van Ellu Chocolate. Zij verzorgt de marketing via Facebook en Instagram en werkt momenteel aan een website. “Door de website kunnen klanten binnenkort sneller online bestellen, wat voor ons een grote stap vooruit is”, legt Dirk uit. Zij volgt momenteel ook een opleiding tot chocolatier.

Beurzen

Omdat Dirk thuis geen winkel heeft, kan men hem vooral vinden op beurzen. “Ellu Chocolate is trouwens een combinatie van de namen van mijn kinderen, Eline en Lucas. Het is mijn manier om mijn gezin dichtbij te houden terwijl ik deze passie beoefen.”

Met zijn unieke, op maat gemaakte chocoladewerken blijft Dirk Vanhoecke zijn klanten verwennen met lekkernijen die niet alleen lekker, maar ook persoonlijk en bijzondere creaties zijn. (SVE)