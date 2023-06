Charlotte start Atelier Frimout

Charlotte Frimout (20) is gepassioneerd door kledij en startte onlangs haar eigen Atelier Frimout. “Zowel het verkopen, creëren en retoucheren van kledij maakt mij gelukkig”, vertelt Charlotte, dochter van Nico Frimout en Kathy Logghe, die in de Wervikstraat in Zillebeke Dier en Tuin Frimout uitbaten. “Ik studeerde zeven jaar moderealisatie en trendstudie aan de Heilige Familie en volg ook nog patroonsopleiding bij Syntra West Roeselare. Ik deed mijn stage bij Bruidsmode Els Lucienne in Ieper en kon er nadien aan de slag in het atelier.”

“Omdat ik er altijd van gedroomd heb om met kledij bezig te zijn, ben ik in bijberoep gestart met mijn eigen atelier. Mijn voorkeur gaat vooral uit naar het retoucheren van kleding, herstellingen uitvoeren of esthetische verbeteringen aanbrengen. Daarnaast kan het retoucheren van kleding ook gebruikt worden om reparaties uit te voeren. Dit omvat het herstellen van gescheurde naden, het vervangen van knopen of ritsen, het repareren van gaten of scheuren in stof en het herstellen van versleten of beschadigde delen van een kledingstuk.”

“Een veel voorkomende reden om kleding te retoucheren is om de pasvorm te verbeteren. Kledingstukken kunnen te groot, te klein of gewoon niet perfect aansluiten. Met retoucheren kunnen de naden worden aangepast, overtollige stof worden verwijderd of extra stof worden toegevoegd om een betere pasvorm te creëren. Dit proces vereist vaak het aanpassen van de taille, heupen, mouwen of lengte van een kledingstuk.” (EG)

Praktisch: Atelier Frimout, Wervikstraat 166, Zillebeke. Stuur een berichtje via 0473 50 72 07 of mail naar charlotte.frimout@gmail.com of ga langs op dinsdag en donderdag van 9 tot 18.30 uur. Facebook: Atelier Frimout, Instagram: atelier_frimout.