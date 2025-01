Cera steunt huifkarproject van Ter Wielewalle: “Unieke beleving voor iedereen”

De voorbije maanden hebben Bart Verhelle en Marleen Dendoncker van zorgboerderij Ter Wielewalle in Pittem een huifkar laten bouwen om de beleving voor hun bezoekers nog groter te maken. Coöperatie Cera kon zich in dit initiatief vinden en besloot een financieel duwtje in de rug te geven.

“Elk jaar reserveren we vanuit onze coöperatie Cera een deel van het winstaandeel van onze participatie in KBC voor projecten die we financieel een duwtje in de rug willen geven”, zegt Wim Ingels van Cera.

“De projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze sociaal breeddragend zijn, over een langere termijn lopen en ze mogen geen winstoogmerk hebben. Van zodra hieraan voldaan is, kunnen de projecten voorgesteld worden ter goedkeuring. Wanneer dit zo is, laten we de verdeling van de subsidies volledig over aan de lokale afdelingen. Het project van de huifkar voor Ter Wielewalle past perfect binnen onze visie.”

“Vanuit onze regioafdeling van Torhout konden we ons ook meteen vinden in de concept”, aldus Geert Van Walleghem, de Pittemse vertegenwoordiger binnen Cera. “We hebben reeds eerder initiatieven van de KSA en de Chiro, een rolstoelfiets voor het rusthuis en de fanfare gesteund en hebben niet geaarzeld om ook dit project met een subsidie van 3.000 euro te steunen.”

Brede toepassing

“Het idee voor de huifkar is langzaam gegroeid toen we zagen dat het niet voor iedereen evident is om onze boerderij te komen bezoeken, vooral voor mensen die minder mobiel zijn”, legt Bart Verhelle, van zorgboerderij Ter Wielewalle uit.

“We besloten dit probleem zelf aan te pakken en de huifkar leek ons het ideale middel. Het is niet alleen een transportmiddel, het is ook een unieke beleving om met de huifkar door Pitten en de landelijke wegen rond te rijden. In samenwerking met diverse gespecialiseerde firma’s zijn we dan tot het resultaat van vandaag gekomen.”

“De huifkar wordt getrokken door een tractor en is links en recht voorzien van zitbanken, met in het midden een demonteerbare zitbank. Wanneer we deze wegnemen kunnen hier mensen met een rolstoel plaats nemen. Om deze vlot in en uit de huifkar te laten gaan, hebben we een lange ramp voorzien, die kan meegenomen worden. We willen de huifkar zo breed mogelijk toepassen, niet alleen voor de zorgboerderij, maar ook bij verjaardagsfeestjes, om bezoekers af te halen of als onderdeel van een geleid bezoek.”