Catael, Bellegems engineeringsbedrijf, breidt uit: high end laadoplossingen, middelgrote windmolens en extra gebouw

Burgemeester Ruth Vandenberghe en algemeen directeur van de Howest Lode De Geyter zetten de eerste spadesteek in de uitbreiding van Catael op de site Emdeka. Het snelgroeiende Kortrijkse automatiseringsbedrijf van Henk Capoen en Nikolas Taelman breidt uit, ook in hun toepassingen.

Uitbreiding op site

Catael breidt hun gebouw uit op de Emdeka-site, waar ze al drie jaar aanwezig zijn. “We hebben een uitbreiding nodig om onze ambities te realiseren. Van industriële automatisering, robotica en industriële productiesoftware tot energietransitie, elektrisch ontwerp/bordenbouw en machinebouw. We willen teruggeven aan maatschappij, zoals ik geleerd heb van Lode”, zegt Henk. Op het eerste verdiep van het nieuwe gebouw komen extra kantoren, achteraan het atelier wordt verder ingezet op bordenbouw en op het gelijkvloers komt een polyvalente ruimte.

Energietransitie

Catael wil focussen op laadoplossingen, een combinatie van laadpalen en software voor het aansturen van deze laadpalen. “Energie is een hot item. Zelf volgen we al een hele tijd op een kritische manier wat er op de markt gebeurt voor laadpalen en bijhorende softwareapplicaties”, aldus Nikolas. “De conclusie is dat het aanbod kan verbeterd of aangevuld worden. Daarom willen we nu zelf onze versie van een high end laadpaal produceren en vermarkten met een grote focus op openheid, connectiviteit en intelligente aansturing. We mikken daarbij vooral op de bedrijven. Laadsystemen zijn booming business en we willen ons steentje bijdragen tot een opwaardering van het aanbod door te doen waar we het best in zijn, het slim aansturen ervan.”

Onthulling van hun prototype laadpaal © MD

Middelgrote windmolens

Het Canadese bedrijf Eocycle heeft Catael onder de arm genomen om de stuurkasten te produceren van compacte middelgrote windmolens die in Europa en Amerika zullen verdeeld worden op grote schaal. “Middelgrote windmolens hebben een grote toekomst voor kleinschalig gebruik, vooral in de landbouwsector. De samenwerking met Eocycle loopt al enkele jaren op vlak van engineering rond verschillende prototypes. Nu is Eocycle klaar voor het grootschalig vermarkten van deze middelgrote turbines”, vertelt Henk. Ze kiezen voor Catael voor verdere service en engineering, bordenbouw en het voorzien van een overkoepelend platform voor opvolging en diagnose.