CareSquare uit Kortrijk lanceert vernieuwd platform: “Vijf keer meer freelance verpleegkundigen aangemeld”

Het Kortrijkse CareSquare kende in 2023 een vervijfvoudiging van het aantal freelance verpleegkundigen op haar zorgplatform. In een jaar tijd groeide haar gebruikersbestand aan van nog geen 500 tot meer dan 2.600 zelfstandige verpleegkundigen. Ze lanceren nu een vernieuwd platform dat deze enorme groei aan gebruikers moet ondersteunen.

CareSquare werd in 2021 opgericht vanuit de overtuiging dat zorginstellingen met tekorten eenvoudiger met zelfstandig verpleegkundigen in contact zouden moeten komen. Er ontstond op het platform een actueel aanbod van tekorten bij verschillende zorginstellingen. Beschikbare verpleegkundigen en zorgkundigen kunnen zich vervolgens kandidaat stellen. “Al snel na onze opstart in 2021 merkten we dat het platform niet voldoende schaalbaar was”, weet co-founder Sidney Ameel uit Ieper. Er was heel veel interesse in deze manier van werken, zowel bij zorginstellingen als bij zorgverleners. “Het systeem was niet voorzien om zo snel zoveel gebruikers te bedienen”, aldus Ameel.

Langere samenwerkingen

Vandaag wordt het platform vooral ad hoc gebruikt om gaatjes in de planning op te vullen, soms heel last minute. De ambities van het Kortrijkse bedrijf zijn echter groter: “We streven naar langere, duurzame samenwerkingen via ons platform”, weet co-founder Dries Lefevre, wiens roots ook in Ieper liggen. “Het is belangrijk dat zorginstellingen gemakkelijker met dezelfde mensen kunnen blijven werken. Dit heeft een positieve impact op zowel de zorgkwaliteit, continuïteit als op de prijs”, gaat Lefevre verder.

Verder vereenvoudigen

Met al deze zaken werd rekening gehouden in de architectuur van het nieuwe platform. Deze is een stuk gebruiksvriendelijker en sneller geworden dan haar voorganger. Er zitten nog verschillende functies in de pijplijn die de komende maanden gradueel uitgerold zullen worden. Dit zal samenwerking tussen freelancers en zorginstellingen nog moeten vereenvoudigen. Het platform werd volledig zelf door CareSquare gebouwd.

Gezond evenwicht

Het bedrijf koos er bewust voor om te bootstrappen en dus geen investeerders aan boord te halen. “We zien onszelf als een community-gedreven bedrijf: We vinden het belangrijk te weten wat er leeft in de sector en stemmen vervolgens onze diensten af op de effectieve vraag”, vertelt Ameel. “We geloven dat organische groei ook de meest duurzame groei is. Want daar gaat het ons ook om: freelance werk duurzaam maken binnen de zorgsector. Dit kan enkel met een gezond evenwicht tussen economische en maatschappelijk belangen van alle betrokken partijen. Investeerders zouden op dit moment dus geen meerwaarde zijn”, besluit Ameel.