Callant verzekeringen uit Oostkamp wordt ook kredietmakelaar

Callant Verzekeringen breidt haar dienstverlening uit. Voortaan is het Oostkamps bedrijf niet alleen als verzekeringsmakelaar en financieel adviseur actief, maar ook als kredietmakelaar. Daarvoor neemt Callant een participatie in iFinco, één van de grootste kredietmakelaars in Vlaanderen.

“We groeien zo uit tot een one-stop-shop voor elke vorm van financiële dienstverlening”, zegt Peter Callant, stichter van Callant Verzekeringen. “We willen als centraal aanspreekpunt onze klanten, zowel bedrijven als particulieren, zoveel mogelijk ontzorgen.”

Bredere dienstverlening

Voor de klanten van iFinco opent de participatie tegelijk de deuren voor een veel bredere dienstverlening. “De grootste winnaars in dit verhaal zijn onze klanten én de klanten van Callant”, vult Mathias Cooreman, oprichter van iFinco, aan. Met de participatie in iFinco is Callant Verzekeringen de eerste grote onafhankelijke verzekeringsmakelaar in België die ook kredieten aanbiedt.

Mathias Cooreman startte in 2015 met iFinco aan een bureautje in het vastgoedkantoor van zijn schoonouders. Vanaf dag één loste hij specifieke kredietuitdagingen op voor particulieren, ondernemers en vrije beroepers, meestal voor de aankoop van (bijkomend) vastgoed.

Duidelijke match

IFinco groeide in negen jaar tijd uit tot één van de grootste kredietmakelaars in Vlaanderen. In 2023 werd voor 85 miljoen euro aan kredieten (300 kredietaktes) verzorgd voor een diversiteit aan klanten. IFinco heeft twee kantoren, in Evergem en Lochristi, in de regio rond Gent.

“Om onze groei door te zetten, waren we toe aan een volgende stap”, vervolgt Mathias Cooreman. “Daarom nam ik contact op met Peter Callant. We wilden graag kijken of samenwerking mogelijk was. Uiteindelijk is het veel meer geworden. Een duidelijke match was het, zoveel is duidelijk. Onze visie op customer intimacy is gewoon dezelfde. Alles draait bij ons rond de klant en dat op een heel persoonlijke manier.”

Aandeelhouder

“Dit is een logische stap in onze verdere groei”, duidt Peter Callant. “Maar dit gaat verder dan het laten groeien van onze onderneming. Deze participatie met een kredietmakelaar – en niet zomaar één – zorgt ervoor dat we onze dienstverlening kunnen uitbreiden om zo onze klanten nog beter te kunnen ‘servicen’.”

Callant Verzekeringen voegde in het verleden financieel advies al toe aan de activiteiten als verzekeringsmakelaar: financiële experts zorgen voor persoonlijk advies over beleggen, fiscale optimalisatie en vermogens- en nalatenschapsplanning. Met de participatie in iFinco komt daar nu ook een rol als kredietmakelaar bij.

Krediet

“Klanten die vandaag op zoek zijn naar een krediet – is het voor investeringen in hun bedrijf of privé voor de aankoop van een eerste of tweede verblijf -, kunnen wij voortaan de juiste oplossingen bieden”, zegt Peter Callant. “We willen hen vooral een gerust gemoed geven op financieel vlak, zowel met financieel advies, als met de juiste verzekeringen, als nu ook met een kredietoplossing op maat. We kijken naar de beste manier om een financiering rond te krijgen samen met onze klant.”

Vandaag telt Callant meer dan 45.000 klanten. De participatie in iFinco past perfect in het strategisch vijfjarenplan waarmee Callant zich verder wil richten op grote en middelgrote ondernemingen. Hierdoor is Callant Verzekeringen de eerste grote onafhankelijke verzekeringsmakelaar in België die ook kredieten aanbiedt.

Ambitie

De activiteiten en bestaande kantoren komen onder de vlag van het merk Callant terecht. Onder deze vlag wil het bedrijf in vijf jaar tijd jaarlijks van 85 miljoen naar 500 miljoen euro aan kredieten groeien. De ambitie is groot. Op vlak van verzekeringen wil het bedrijf binnen dezelfde periode de premie-omzet van 170 miljoen laten groeien naar 250 miljoen euro.

Callant werd opgericht in 1991 door Peter Callant. Met meer dan 30 jaar ervaring is Callant vandaag een partner in verzekeringen, financieel advies en kredieten voor meer dan 45.000 particulieren, zelfstandigen en bedrijven in België. De hoofdzetel van Callant bevindt zich in Oostkamp en het bedrijf heeft ondertussen ook kantoren in Antwerpen, Geel, Evergem en Lochristi.

Dankzij meer dan 22 strategische overnames is Callant uitgegroeid tot één van de 10 grootste, onafhankelijke makelaars van het land. Met meer dan 140 werknemers realiseert Callant een jaarlijkse premieomzet van meer dan 170 miljoen euro en verzorgen ze meer 85 miljoen aan kredieten voor hun klanten. Eind vorig jaar nog maakte Callant Verzekeringen nog de overname van Corstjens Verzekeringen in Geel bekend. Met deze overnames verstevigt Callant zijn positie in de top 10 van Belgische verzekeringsmakelaars.