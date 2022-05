Buurt protesteert tegen komst van breekwerf

Verschillende buurtbewoners voerden dinsdagavond actie tegen de vergunningsaanvraag voor een breekwerf op de site van Grondwerken D’Haene, in de industriezone Zaubeek. De buren hulden zich in veiligheidspakken en lieten duidelijk merken dat er geen draagvlak bestaat voor een breekwerf op de Gentse Heerweg.

Grond-, beton- en afbraakwerken D’Haene heeft een vergunning aangevraagd voor een open breekwerf op de site langs de Gentse Heerweg, op de grens tussen Kruisem, Waregem en Zulte. Dat zette kwaad bloed bij de buren die sinds het begin van het openbaar onderzoek al meer dan 250 bezwaarschriften hebben ingediend.

“Een breekwerf heeft een enorme impact op de omgeving”, zegt Katrien Vanden Broecke (36), die met haar man een artsenpraktijk om de hoek heeft. “De activiteiten zorgen voor zware geluidsoverlast en creëren tonnen fijn stof met kankerverwekkende eigenschappen. Bovendien leidt het continu aan- en afvoeren van puin met tractoren en vrachtwagens tot grote mobiliteitsproblemen.”

Volgens de firma D’Haene zal er van overlast geen sprake zijn. “Wat wij aanvragen, valt perfect binnen de normen. Bovendien zullen we hoge muren optrekken en slechts één uitgang voorzien langs de achterkant. Ons dossier zit goed ineen.”

De breekwerf zou naast de firma komen, in de industriezone Zaubeek. De site ligt net op het grondgebied van Kruisem maar de overlast zou voor de buren uit Waregem en Zulte zijn. “De provincie Oost-Vlaanderen moet grondig onderzoeken of de breekwerf hier ingepast kan worden”, vertelt Katrien Vanden Broecke. “Afvalverwerking is een belangrijk thema geworden, maar de gezondheid van de burgers is dat ook. Een breekwerf vlakbij deze woningen is niet leefbaar.”

Reeds weigering

“Een identieke aanvraag van de firma werd reeds geweigerd door meerdere West-Vlaamse gemeenten waaronder Waregem, dus nu probeert hij zijn vergunning te bekomen vanuit Oost-Vlaanderen.”

Na de actie volgde een druk bijgewoonde infovergadering met bewoners en bestuursleden uit zowel Kruisem, Waregem als Zulte. (LV)