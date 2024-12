Brugse brouwer lanceert nu ook whisky: “Volume blijft voorlopig beperkt”

Bourgogne des Flandres, onderdeel van de brouwerijgroep John Martin, lanceert met Den Os nu ook een eigen whisky. “Met 380 flessen van de Single Grain en 484 flessen van de Single Malt houden we het volume beperkt maar dit moet het begin worden van een mooi verhaal”, zegt hoofdbrouwer Thomas Vandelanotte.

De tijd dat whisky produceren vooral een Schotse of Ierse aangelegenheid is, ligt steeds meer achter ons. Meer zelfs: ook Brugge heeft zijn eigen whisky’s. Vader en zoon Peter en Thibault De Meyer van Bruges Whisky Company zijn al een tijdje bezig en nu lanceert ook brouwerij Bourgogne des Flandres een whisky, met name Den Os.

Geschiedenis

De oorsprong van Bourgogne des Flandres, en dus ook van whisky Den Os, ligt bij de brouwersdynastie Van Houtryve, die terugggaat tot 1765 in Loppem. In 1825 werd door deze familie brouwerij Den Os opgericht in de Raamstraat in Brugge, waar bieren als Blonden Os en Bourgogne des Flandres werden gebrouwen.

De brouwerij sloot in 1957 maar Anthony Martin van de brouwersgroep John Martin blies haar in 2015 nieuw leven in onder de naam brouwerij Bourgognes des Flandres, gevestigd in de Kartuizerinnenstraat.

Whisky Den Os is ook een familieverhaal want het was Edward Martin, de zoon van de huidige bedrijfsleider Anthony Martin, die in 2017 in Schotland whisky ging ontwikkelen die hij in 2020 op de markt bracht. Zijn broer Jonathan wilde dat ook wel eens in Brugge proberen en ze namen Thomas Vandelanotte, hoofdbrouwer bij de groep John Martin, onder de arm om samen het project concreet uit te werken.

Twee varianten

Het resultaat is dus whisky Den Os, waarvan er in deze opstartfase twee varianten zijn: de Single Grain en de Single Malt, die beiden een goeie drie jaar op vat hebben gelegen. “De Single Grain batch 1 heeft een alcoholpercentage van 58,1 procent en heeft aroma’s van onder meer vanille, violet en mout terwijl in de smaak toetsen van karamel, peper en chocolade zitten”, legt hoofdbrouwer Thomas Vandelanotte uit.

“De Single Malt batch 1 heeft een lichter alcoholpercentage van 46 % en heeft aroma’s van honing, chocolade en vanille en in de smaak zijn toetsen van peer, appel en noten terug te vinden. Met 380 flessen van de Single Grain en 484 flessen van de Single Malt houden we het volume beperkt maar dit moet het begin worden van een mooi verhaal waarin we later ook nog veel gaan experimenteren.”

Leuk detail is dat op het etiket patronen van Brugse kant zijn terug te vinden, net als enkele iconische Brugse monumenten.

De whisky is verkrijgbaar in de shop van Bourgogne des Flandres en via de webshop www.finestshop.be

(PDV)