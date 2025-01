Brouwerij Viven opent nieuwe bar en ontvangstruimte: “Het is hier gezellig vertoeven”

Krystle Kerkaert en Tony Traen van Viven openden een gloednieuwe bar en ontvangstruimte bij hun brouwerij aan de Stationsstraat in Sijsele. “Met de nieuwe infrastructuur willen we aanknopen met de rondleidingen en proefsessies die we na de coronacrisis niet meer hadden opgestart”, zegt Krystle.

Het is gezellig vertoeven in de nieuwe bar en degustatieruimte van de Sijseelse brouwerij Viven. Zaakvoerders en brouwers Tony Traen en Krystle Kerkaert spaarden kosten noch moeite om een praktische indeling en warme sfeer te creëren in de ruimte. Binnenhuisarchitect Christoph De Sutter, ook bekend als eerste schepen in Damme, tekende de plannen uit. Tony en Krystle gingen in 2004 van start met hun brouwerij en combineerden het brouwen jarenlang met het runnen van hun drankenhandel Prik & Tik. “Tot 2007 huisde onze drankenhandel nog hier in de Stationsstraat; daarna is de verhuis naar de Dorpsstraat er gekomen”, legt Tony uit. “Tot 2007 werd de ruimte waar we nu zitten nog gebruikt voor de drankenhandel.” Toen de ruimte vrijkwam, richtten Tony en Krystle die in als ontvangstruimte voor geleide bezoeken aan de brouwerij. “De mensen konden er samen komen en na het brouwerijbezoek een biertje nuttigen”, zegt Krystle. “We kregen regelmatig groepen over de vloer. Tijdens de coranacrisis zijn we daar uiteraard mee gestopt. We besloten een tijdje terug om toch weer aan te knopen met die rondleidingen. Daarvoor wilden we wel een praktische, hedendaagse en gezellige infrastructuur om de mensen te ontvangen.”

Kleinschalig

En het resultaat mag gezien worden. Achter de vernieuwde houten bar kun je de brouwerij-installaties zien. Een warme parketvloer en een mooie zetel nodigen uit om gezellig onderuit te zakken met een biertje in de hand. Ook het hoekje waar alle producten van Viven uitgestald staan, mag gezien worden. Maar we willen het wel kleinschalig houden. Het is zeker niet de bedoeling om hier een café met vaste openingsuren van te maken”, geeft Krystle nog mee.