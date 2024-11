Broodjeszaak langs N8 opnieuw open als Patje’s Eethuisje: “Dit is altijd al mijn droom geweest”

Sinds anderhalve week is de broodjeszaak langs de N8 in Hoogstade opnieuw open. Patricia Romanoff (45) staat met veel goesting in de zaak, manlief Dimitri Caron springt af en toe bij. “Ik was direct verliefd op deze zaak: dit is een droom die uitkomt”, glundert Patricia.

Patricia en Dimitri wonen in Veurne. Ze zijn al dertig jaar gelukkig samen en de ouders van vier opgroeiende dochters tussen 11 en 19 jaar. Dimitri werkt als begeleider bij Clep-Fedasil, een job die hij ook verder zet. Het is Patricia die het vaste gezicht wordt van haar broodjeszaak en eethuisje.

Droom

“Ik heb twintig jaar gewerkt als poetsvrouw”, vertelt Patricia terwijl ze een kom vers gemaakte preisoep aanbiedt. “Het was een job met goede uren en dat was heel handig toen onze dochters nog klein waren. Zodra ze wat groter werden, ben ik in de verkoop gegaan. Zo heb ik in een slagerij gewerkt, in een bakkerij en de laatste twee jaar bij Bon’Ap in Veurne. Niettemin is het altijd mijn droom geweest om een eigen zaak te hebben. En het liefst een broodjeszaak!”

“Op een dag bracht ik Dimitri naar Clep en zagen we dat dit pand te koop of te huur stond. We namen contact op met de makelaar om een plaatsbezoek te regelen, en ik was op slag verliefd. Een nieuw pand dat instapklaar is, dat vind je niet overal. De zaak is goed gelegen langs de drukke N8 en heeft parking voor de deur: twee grote pluspunten.”

“Om tegen 6 uur te kunnen openen, moet ik al om 3.45 uur opstaan”

“Vrijwel onmiddellijk zijn we met de eigenaars tot een overeenkomst gekomen. Momenteel huren we, maar als alles goed gaat, is het de bedoeling om pakweg binnen een jaar het pand ook te kopen. Op maandag 4 november zijn we gestart, daags nadien vierde ik mijn 45ste verjaardag. Een mooi verjaardagsgeschenk was het!”

Aanbod

“Ik heb uiteraard een uitgebreid aanbod aan belegde broodjes en panini’s, maar verder ook koffiekoeken, brood van bakker Koen Ooghe uit Alveringem, charcuterie, gekoelde frisdranken, koude schotels, dagverse zelfgemaakte soep, broodmanden en een wisselend aanbod aan gerechtjes zoals quiche, slaatjes in de zomer of hutsepot in de winter. Krabsla, tonijnsla, préparé en de koude schotel maken we zelf.”

“Ik streef ernaar om zoveel mogelijk zelf te bereiden, maar het moet ook haalbaar zijn. Om te kunnen openen tegen 6 uur, moet ik ten laatste om 5 uur in Hoogstade zijn. Dat betekent om 3.45 uur opstaan! Het zijn dus lange dagen. Maar het is wel degelijk de bedoeling om tot mijn pensioen door te gaan. Nog 17 jaar”, glimlacht Patricia. “Misschien zet onze jongste dochter de zaak nadien verder. Ze heeft al een dagje de kassa gedaan en doet niets liever.”

Patje’s Eethuisje, Hoogstadestraat 23. Dinsdag tot en met vrijdag open van 6 tot 14.30 uur en zaterdag van 7 tot 14 uur. Info: 0468/28 63 04.