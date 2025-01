Bouw retailruimte voor zeven winkels op Tybersite gestart: “Op één na al alle panden ingevuld”

De invulling van het centrale gebouw ligt vast, de bouw van het rechterdeel is gestart. De toekomst lacht de Tybersite in Menen eindelijk toe. Op één na heeft elke winkelruimte een bestemming. Projectontwikkelaar Zabra maakt de concrete namen later bekend.

Dat de soap rond de Tybersite een happy ending zou krijgen, had Jonathan Njotea van projectontwikkelaar Zabra altijd geweten. Voor de omstaander was het echter lang wachten voor dat langverwachte hoofdstuk zou aanbreken. Maar kijk, de invulling van de site lijkt er eindelijk te gaan komen.

De voorbereidende werken voor de bouw van de rechtervleugel voor retail zijn intussen achter de rug. “Nu de aannemer de funderingswerken voltooide, kunnen we de komende dagen effectief beginnen met de bouw en dus de voortzetting van het retailpark”, aldus Njotea.

Maar het heeft zijn tijd geduurd. In 2012 sloot de Tyberfabriek, ooit wereldleider in de productie van namaakbont, de deuren. In 2017 kon, na moeilijkheden door onder andere asbest, de site gesloopt worden.

Vandalisme

We zijn nu acht jaar verder. De KMO-gebouwen draaien, maar het retailgedeelte kende zijn moeilijkheden. Delhaize probeerde het alleen, maar moest na acht maanden al sluiten. Reken daarbij nog dat het terrein en het centrale gebouw geplaagd werden door vandalisme en je weet dat het allesbehalve een makkelijk traject was.

“Maar stress hebben we nooit gehad, we zijn erin blijven geloven”, benadrukt Njotea. “We lanceerden het project in een slechte periode, maar het geduld heeft nu geloond. Sowieso wilden we wachten tot we zeker waren van een kwalitatieve invulling. Nu zijn we ook echt zeker.”

Want, van de 12 bedrijfsruimtes die op vandaag beschikbaar waren, zijn er al 11 zeker van een invulling. “We hebben minstens een akkoord met zowel lokale, nationale als internationale spelers. Voor één ruimte van 700 vierkante meter lopen de gesprekken nog”, klinkt het. Namen wil Njotea nog niet noemen. “Dat willen we in één keer doen.”

5.000 vierkante meter

Al zijn er al een aantal zekerheden. Jumbo zal de ruimte waar Delhaize zat innemen. Ook McDonald’s, waarvoor een afzonderlijke vergunning moest worden afgeleverd, zal er komen. In het centrale gebouw komen op de bovenverdiepingen twee vrijetijdsaanbieders, rechtsonder komt nog een winkel. Een fitnesszaak was al in 2021 een zekerheid. Daarnaast waren er dat jaar al contracten met dierenspeciaalzaak Duponzoo, kledingzaak Zeb en schoenenwinkel Pronti.

Voor de Menenaar zal het alvast een lichtpuntje zijn dat de verlaten site nieuw l even wordt ingeblazen. Bij Zabra kijken ze nu al verder naar de toekomst. Ook aan de andere kant komt er een groot pand. “We gaan nu op zoek naar geïnteresseerden. Er kan zowel een grote meubel- of doe-het-zelfzaak van 5.000 vierkante meter komen of we kunnen de ruimte opdelen tot segmenten van zo’n 650 vierkante meter voor bijvoorbeeld een gamehall of bowling”, klinkt het. (JDW)