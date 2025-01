Boulevard Ink plaatst elke tattoo met de grootste zorg: “Van fijne lijnen tot gedurfde designs”

Bij Boulevard Ink draait het niet alleen om het zetten van inkt. Het gaat over het creëren van iets dat écht bij je past. Tattootom (40) en Jaimie Vermoere (39) verhuisden hun tatoeageshop van Waregem naar Vichte. “Van fijne lijnen tot gedurfde designs: we beheersen bijna elke tatoeagestijl”, stelt Tom Verhaeghe, beter bekend als Tattootom.

Een opvallend pand op de Vichteplaats. Typisch oud roodbruin houtwerk, de naam van de zaak in gouden sierletters op het raam, in combinatie met het eigentijdse moderne interieur. Het staat voor de diverse en unieke stijl van de gespecialiseerde artiesten. “Of je nu op zoek bent naar een minimalistische tattoo, een uitgebreide sleeve of iets daartussenin, wij zorgen ervoor dat jouw visie tot leven komt”, stelt Tattootom. “Elke tatoeage wordt geplaatst met de grootste zorg, precisie en professionaliteit. Samen maken we kunst die voor altijd met je meereist.” Ook voor piercings ben je aan het juiste adres: standaard piercings zoals oor- en neuspiercings. “In een professionele en steriele werkomgeving werken we uitsluitend met hoogwaardige sieraden van uitstekende kwaliteit”, stelt Jaimie Vermoere. “Veilig en duurzaam. Onze studio is uitgerust met de meest geschikte tools om piercings nauwkeurig te plaatsen.”

Kunst, passie en verhalen

Wil je een tatoeage volledig verwijderen of een oude vervagen voor een nieuwe cover-up? Ook voor professionele laserbehandelingen kan je bij Boulevard Ink terecht. “Met geavanceerde apparatuur pakken we inkt veilig en effectief aan, in veel gevallen zelfs volledig verwijderen”, verzekert Jaimie. “De beste nazorg hoort daarbij. Met hoogwaardige verzorgingsproducten van ‘Easy’ en advies kan jouw huid optimaal herstellen.”

Boulevard Ink wil een plaats zijn waar kunst, passie en verhalen samenkomen. “We geloven in de kracht van zelfexpressie. Wees gewoon jezelf, wees trots op wie je bent. Mensen zijn bij ons geen klant, maar een belangrijk deel van de kunst die we samen creëren.”