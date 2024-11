Bloemenzaak Florie opent de deuren in Oostkamp

Elsie Vanderlinde uit Ruddervoorde opent samen met Thierry Vermandere de bloemenzaak Florie in de Kortrijksestraat 122a in Oostkamp tijdens het weekend van 6 tot 8 december. Elsie, die als kind al een passie voor natuur, groen en bloemen had, wordt het gezicht van Florie Oostkamp.

Elsie Vanderlinde (48), de trotse mama van twee zonen Guillaume Taillieu en Maxime Taillieu, is van opleiding leerkracht lager onderwijs. “Als kind woonde ik op den buiten. Mijn buurvrouw, een oudere alleenstaande dame, Maria, had een enorme bloementuin. Op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties hield ik ervan om bloemen te plukken en boeketten te maken met bloemen uit haar tuin. Ze leerde me ook bloemstukjes te maken. Het winkel houden, heb ik van mijn tante Lieve geleerd. Zij had een kruidenierszaak, waar ik vakantiejobs mocht doen.” Toen ze in 2014 het onderwijs vaarwel zei, kon Elsie haar droom als floriste ontplooien en verder ontwikkelen.

Op vraag van klanten

“Vanaf dan werd ik ondergedompeld in de boeiende wereld van de bloemen en planten. Van Guido Vermandere, de papa van mijn zakenpartner Thierry Vermandere, heb ik heel veel mogen leren. Terwijl hij zalige verhalen over de bloemenveiling vertelde, leerde hij me ook boeketten draaien en verkopen. Bloemen en planten werden een ware passie. In die 10 jaar hebben we al wat ervaring opgedaan en zijn we een geoliede machine geworden”, weet Elsie te vertellen. Met jarenlange ervaring bij Floristo met winkels in Zwevezele, Koksijde, Torhout en Oostduinkerke start zij straks de nieuwe vestiging in Oostkamp op samen met Thierry Vermandere van Floristo. De keuze voor Oostkamp is er gekomen door de vraag van hun klanten zelf. “In de zomermaanden kregen we plots meer en meer de vraag om ook in Oostkamp te leveren omdat bloemenzaak Van Herck gestopt was. Vandaar dat wij de opening zagen om ook in Oostkamp een bloemenzaak te starten”, vertelt Elsie vol trots.

