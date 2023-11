Bloemenatelier De Tuinengel komt naar Oostkamp

Onlangs opende het bloemenatelier De Tuinengel in de Kortrijksestraat 84B in Oostkamp. De Tuinengel is het levenswerk van Lore Declerck (46). Ze startte haar zaak op in Loppem in 2003, maar sinds kort is het bloemenatelier gehuisvest in Oostkamp. Ze woont samen met haar vriend Piet Thaens (46) en hun kinderen Rube (12), Irin (16), Nori (15) en Sam (15).

Lore kreeg de liefde voor een groene leefruimte al van kindsbeen af aan mee. “ Ik herinner me nog de wandelingen in het bos, de kraaientochten op kille winteravonden en het vrolijke getetter van allerlei vogels in de vroege morgenuurtjes. Mijn ouders hadden en hebben nog steeds een mooie, pure band met de natuur, het verloop van de seizoenen en alles die daarin z’n levenscyclus doormaakt. En er was altijd al de passie voor bloemen, in de tuin en in onze leefruimte”, weet ze te vertellen. Vanuit haar opleiding voor onderwijzeres is er ook de gedrevenheid dingen aan te reiken, uit te leggen, enthousiasme over te brengen. Vandaar dat De Tuinengel een mooi huwelijk is geworden tussen denken en doen.

Bloemencomposities

De Tuinengel is niet het standaardvoorbeeld van een bloemenwinkel, het is eerder een bloemenatelier. Ze leggen zich toe op het aanleveren van bloemencomposities aan bedrijven en winkels. Ze verzorgen met veel plezier je evenement, kleden je zaak aan of zorgen voor een bloemen -of plantenabonnement op maat. Maar je kan er ook terecht voor een vers boeket, een kamerplant met de nodige uitleg, een toffe bloempot, hedendaags bloemwerk en toffe deco. Maar zoals het een bloemenatelier betaamd, is Lore ook van plan workshops te organiseren waar klanten zelf aan de slag kunnen gaan steunend op de expertise van de zaakvoerster en ze voegt eraan toe: “Het mooiste aan mijn passie is die te kunnen doorgeven aan iemand anders, een nieuwe wereld aan te reiken. Mensen merken soms dat ze veel meer creativiteit in zich hebben dan ze ooit voor mogelijk hielden.” (GST)