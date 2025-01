Bloemen Edelweiss bestaat 50 jaar: “Vreugde en verdriet liggen hier dicht bij elkaar”

Bloemen Edelweiss in de drukke Ieperstraat in Menen bestaat 50 jaar. Het is allemaal begonnen in 1974 met Freddy Vrielynck en wijlen Ghislaine Deceuninck. Dochter Christel nam de zaak in 1986 over. “Ik was nog maar 8 jaar toen ik mijn mama verloor”, vertelt ze. “Op een zaterdagnacht werd ze getroffen door een trombose en maandag is ze overleden. Nog maar 48 jaar jong.”

Christel en haar echtgenoot wonen in Neer-Waasten. Ze hebben twee zonen Geoffrey en Toby. “Ik volgde een jaar bloemschikken aan de tuinbouwschool in Vilvoorde en zat toen op internaat”, zegt Christel.

“Mijn ouders zijn hier begonnen. Mijn moeder werkte toen in de Shamrock in de Wervikstraat. Dat was hier een burgershuis dat ze kocht van een collega. Het was in het begin maar een kleine winkel. We lieten in de loop der jaren al veel verbouwingen doen. Achteraan was er een serre en die ruimte lieten we verbouwen met een plat dak.”

Bloemen Edelweiss staat ook voor een ruim aanbod aan decoratie. Door de jaren heen is er veel veranderd. “Toen ik startte in 1986 waren er in Menen dertien bloemenwinkels, nu zijn we nog met vier”, vertelt Christel. “Vroeger waren er al zeven à acht bloemenwinkels in De Barakken. We hebben onze vaste klanten en er komen gelukkig ook nieuwe bij. We hebben ook klanten uit het naburige Geluwe, Wervik, Moorsele en Wevelgem. Er gaan daar generaties over. Het is een komen en gaan. Sommige klanten zijn ondertussen overleden of verhuisd naar een woonzorgcentrum. In die 50 jaar gaat het eigenlijk al om drie generaties.”

Minder decoratiezaken

Klanten en gewoonten zijn ook veranderd. “De mensen decoreren thuis meer dan vroeger om het gezelliger te maken”, vertelt de zaakvoerster. “Veel decoratiewinkels zijn er trouwens niet meer.” Om ideeën op te doen, trok Christel vroeger naar een beurs in Brussel. “Die is er niet meer”, vertelt ze. “We gaan naar opendeurdagen bij onze leveranciers. In januari doen we al onze bestellingen voor kerst 2025. De tijd staat niet stil. Vroeger kregen we vaak vertegenwoordigers over de vloer, nu komt er soms nog eens iemand langs om iets nieuws voor te stellen.”

Christel houdt in het aanbod van Bloemen Edelweiss graag vast aan het romantische en klassieke. “Veel moderne dingen heb ik niet in huis”, zegt ze. De eindejaarsperiode is traditioneel een drukke periode. “Maar ook Moederdag, Pasen, Allerheiligen en natuurlijk Valentijn”, klinkt het. “Dan is het een tandje bijsteken. Er worden nog altijd veel bloemen gegeven. We moeten er ook zijn voor de begrafenissen”, klinkt het. “Vreugde en verdriet liggen hier dicht bij elkaar. Een lach en een traan, voor een verjaardag of een begrafenis.”

Christel baat de winkel samen met haar echtgenoot David Nyssen uit. “Hij was beroepsmilitair en is vertrokken bij Defensie om hier mee te helpen want alleen ging het niet meer”, vertelt Christel. “We gingen anders iemand in dienst moeten nemen.”

Een pluspunt voor Bloemen Edelweiss is de ligging. Niet alleen omwille van de invalsweg. “Er is ook gratis parking”, zegt Christel. “Naast ons bevindt zich een drukbezochte winkel van Telenet en dat is een geschenk voor ons. We zijn ook vlot bereikbaar. Het wordt hier steeds drukker sinds de overweg in de Hogeweg afgesloten is voor auto’s. Over die beslissing is er heel wat commotie geweest maar we kunnen er niets aan veranderen.”

Vader Freddy (81) komt nog vaak binnen. “Hij komt nog alle dagen langs en is nog altijd blij dat we voortdoen”, zegt dochter Christel. “Mijn vader is preus. Hij zegt het niet maar we horen het van anderen. Mijn ouders volgden avondschool in Roeselare. Ze hebben veel gewerkt en hadden het niet voor niks. Ze moesten beiden gaan werken want anders kwamen ze niet rond.”

Winnaar Award

Bloemen Edelweiss is alvast een heel mooie winkel. Er hangen en staan ook zwart-wit foto’s die terugblikken op de eerste jaren. En er is ook een bijzondere plaats voor de Award, in 2014 gewonnen in de categorie Sfeer tijdens het Ondernemersfeest van Unizo.