Blankenberge krijgt met JC Darts eigen dartswinkel: “Deze badstad is echt wel dartsminded”

Goed nieuws voor de dartliefhebbers: op 8 december opent in de Blankenbergse Vissersstraat een hobbywinkel die zich uitsluitend op de populaire cafésport toelegt. De uitbaters zijn Christel Willemse (57) en haar partner Chris Wagemakers (51), die eerder al met succes een dartshop runde in het binnenland maar nu zijn pijlen dus op Blankenberge richt. “Toeristen aan zee geven gewoonlijk iets meer uit”, aldus Chris.

JC Darts in Rijkevorsel is volgens uitbater Chris Wagemakers (51) de langst bestaande dartshop van het land. “We zijn er twintig jaar geleden – lang voor de hype – mee begonnen en hebben de populariteit van darts geleidelijk aan zien toenemen.”

“In corona is het dan plots helemaal geboomd. In de eerste lockdownperiode stond er elke dag een lange rij voor onze winkel”, zegt Chris, Belgisch dartskampioen 2007.

“Ik ben er zelf ooit in schoolverband mee begonnen met vrienden en bleek er aanleg voor te hebben. Die titel van landskampioen was voor mij het summum – als alleenstaande vader met drie kinderen had ik sowieso niet de ambitie om een ‘Dancing Dimi’ te worden en een internationale dartscarrière na te jagen. Ik had alles bereikt wat ik in de dartswereld wou bereiken”, aldus Chris.

Talent

Vandaag speelt hij voor zijn plezier. “Wist je dat er al veertien dartsclubs zijn in Blankenberge alleen? Deze badstad is echt wel dartsminded – er is zelfs een dartsvereniging voor kinderen en daar zitten best wel wat talentjes tussen”, aldus Chris, die zelf ook jeugdtraining geeft.

“Lex Paeshuyse en Jentl Fransen, op dit moment dé Belgische toppers bij de -16, komen allebei uit mijn stal. Lex is pas 13 maar won vorige maand nog een groot jeugdtornooi in Boedapest. Ook Jentl plaatste zich voor dat WK bij de meisjes”, klinkt het.

De hype mag dan over zijn piek heen zijn, darts blijft volgens Chris razend populair. “Darts is zoveel meer dan een cafésport, en juist daarom blijf ik het ergens wel jammer vinden dat het in België nog altijd niet officieel erkend is. Want in de rest van Europa is het dat wel”, zegt Chris.

Ondertussen woont hij in Blankenberge bij zijn vriendin en is hij van plan om de winkel in Rijkevorsel op te geven. “Voorlopig is het nog even pendelen: honderdvijftig kilometer op en af. Maar ik wil alles inzetten op de nieuwe winkel hier in Blankenberge.”

Alle mogelijke dartsbenodigdheden

Ondertussen komt er af en toe een nieuwsgierige voorbijganger binnenpiepen. “De Vissersstraat is nu zo’n beetje de nieuwe winkelstraat van Blankenberge aan het worden, en voor de dartliefhebber is er anders niks in de streek. In Oostende zit er wel een hobbywinkeltje dat ook wat dartsmateriaal verkoopt, maar voor een zuivere dartshop moet je anders al helemaal naar Aalter rijden. En toeristen aan zee geven gewoonlijk ook iets meer geld uit dan de mensen in het binnenland”, knipoogt Chris.

Je vindt straks alle mogelijke dartsbenodigdheden bij JC Darts. “Van de pijltjes en de borden tot verlichtingselementen, dartmatten, pijltjeshouders, stiften en vegers om de score bij te houden… We hebben zelfs kaartspelletjes in huis die volledig rond darts draaien”, aldus Chris, die ook z’n eigen pijltjes ontwikkelde met JC Darts.

“Die worden gefabriceerd in Nieuw-Zeeland”, toont hij. De voornaamste merken die hij in huis heeft, zijn Red Dragon, Winmau, Target en Bull’s. “Op termijn zou ik hier in Blankenberge graag ook een dartstornooi willen organiseren, alleen blijkt het niet zo eenvoudig om daar een geschikte ruimte voor te vinden”, besluit Chris.

Je vindt zijn winkel vanaf 8 december in de Vissersstraat 36. Meer info vind je op www.jcdarts.be

(WK)