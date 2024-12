Bilal opent Barbershop

Onder de naam Barbershop heeft Gistel een nieuwe barbier. De uitbater is Bilal Alawed (42), die z’n ervaring uit Syrië meebracht. “Ik ben al zes jaar als barbier actief en woon in Torhout. Ik merkte dat er in Gistel geen barbier was, daarom openen we hier nu een zaak”, vertelt Bilal. In de Hoogstraat 37, waar vroeger een computerzaak was gevestigd, kunnen heren terecht om hun kapsel en baard onder handen te laten nemen. Ook dames zijn er welkom voor een knipbeurt. Bilal krijgt in z’n zaak hulp van twee collega’s. Barbershop heeft maandag als vaste sluitingsdag en is verder elke dag open van 9.30 uur tot 19 uur. Op zondag sluit de zaak om 17 uur. (TVA/foto PM)