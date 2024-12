Bierfirma van frontman Channel Zero failliet: “Problemen door buitenlandse wanbetaler”

De Brugse bierfirma Turbeau Rock Brewing Company van Franky Desmet-Van Damme werd door de ondernemingsrechtbank failliet verklaard. Volgens de frontman van metalband Channel Zero ligt een buitenlandse wanbetaler aan de oorzaak. “Het is nu in handen van de curator maar ik hoop dat een doorstart nog mogelijk is.”

Op 12 december sprak de Ondernemingsrechtbank het faillissement uit van Turbeau Rock Brewing Company. Deze bierfirma werd in 2018 opgericht in samenwerking met brouwerij Strubbe uit Ichtegem. Turbeau Noir, een donker bier, was het eerste biertje en later kwamen daar nog een aantal variëteiten bij.

Twee jaar geleden organiseerde De Smet-Van Damme een zogenaamde crowdlending, waarbij een vijftigtal mensen samen 125.000 euro in het bedrijf investeerden, met de bedoeling dat ze hun insteek over een periode van maximum vijf jaar met rente zouden terugkrijgen. De kans dat zij hun geld nog (volledig) terug zien is door het faillissement natuurlijk eerder klein geworden. “Het probleem met een buitenlandse wanbetaler is niet van gisteren. Het betreft hier een behoorlijk groot bedrag dat verschuldigd is, maar procederen in het buitenland is een erg dure onderneming en financieel niet haalbaar”, reageert De Smet-Van Damme.

Curator

“Dus met veel spijt in het hart is het nu een faillissement geworden. Ik heb zes jaar lang keihard gewerkt voor Turbeau dus dit doet me wel iets. En ik denk ook niet dat ik mezelf iets te verwijten heb maar ik mag niet veel meer vertellen. De zaak is nu in handen van de curator. Over de investeerders van de crowdlending kan ik ook niet veel zeggen. Ik hoop de mensen te kunnen helpen maar ik kan hier nu geen beloftes doen. Ik zou natuurlijk graag zien dat een doorstart op een of andere manier nog mogelijk is, dan zouden we ook iets kunnen doen voor de mensen die in de crowdlending stapten, maar dat is momenteel niet meer in mijn handen. We moeten afwachten hoe het nu verder loopt.”