Bestuurswissel bij BNI Rodenbach: netwerkorganisatie geeft ieder jaar andere ondernemers een kans

Meer dan 60 ondernemers uit onze regio verzamelen wekelijks in BNI Rodenbach. Voortaan doen ze dat onder leiding van een nieuw bestuur, dat bestaat uit Pieterjan Vinckier, Gianni Bulcke en Mieke De Weerdt.

Sinds de opstart in 1985 groeide BNI uit tot een van de grootste zakelijke netwerkorganisaties ter wereld. In de BNI-chapters wisselen lokale ondernemers ervaringen en aanbevelingen uit. Dat is ook het geval bij het Roeselaarse BNI Rodenbach, een van de grootste en succesvolste chapters in heel Europa. BNI Rodenbach telt ruim 60 leden en vergadert iedere donderdag van 7 tot 8.30 uur. Hun motto is dan ook niet voor niets ‘netwerken terwijl de concurrentie slaapt’.

Sinds 1 oktober heeft een nieuw trio de leiding bij BNI Rodenbach. Het zogenaamde leiderschapsteam wijzigt namelijk elk jaar, zodat iedereen de kans krijgt om zich te engageren. Zo maken voorzitter Christophe Vercruysse, lidmaatschapcoördinator Ine Huysentruyt en penningmeester en secretaris Louise Criel nu plaats voor drie nieuwe namen.

Bezoekers welkom

Voortaan is Pieterjan Vinckier de nieuwe voorzitter. Pieterjan is de zaakvoerder van Cartilles, dat gespecialiseerd is in exclusieve tegelwerken. Hij wordt geflankeerd door lidmaatschapcoördinator Gianni Bulcke en secretaris en penningmeester Mieke De Weerdt. Gianni verdiept zich als vakman in dakwerken, terwijl Mieke het gezicht is van marketingbureau Hummingbirds.

“Het voorbije jaar werd er sterk ingezet op de verbondenheid tussen de leden”, klinkt het bij de nieuwe bestuursleden. “We willen voortborduren op het sterke werk van onze voorgangers. Onze doelstelling voor het komende jaar is om een chapter te vormen waarin iedere aanwezige ondernemer écht toonaangevend is in zijn of haar beroepscategorie. Wie nog geen lid is, kan trouwens altijd eens langskomen als bezoeker. Zo leer je in één klap tientallen nieuwe ondernemers kennen. Een mailtje sturen naar info@bni-rodenbach.be volstaat hiervoor.”