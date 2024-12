Beste gehakt van de provincie komt uit Rumbeke

Keurslager Antoon Debou (De Fijnkost) uit de Hoogstraat in Rumbeke werd tweede met zijn gehakt in de nationale wedstrijd ‘Kristallen Kroon’ van de keurslagers van België. Hij toonde zich de beste van de provincie. “130 keurslagers verdeeld over tien regionale werkgroepen deden aan de wedstrijd mee”, steekt Antoon van wal. Van elke werkgroep werden de drie beste geselecteerd. Die 30 stalen werden eerst door een jury van keurslagers en consumenten herleid naar vijf. Een onafhankelijke vakjury van foodies, gastronomische specialisten en levensgenieters, onder leiding van topchef Brusselaar Albert Verdeyen, beoordeelden en proefden de vijf overblijvende gehaktcreaties, rauw en gebakken, om uiteindelijk de drie beste te selecteren. Alles werd minutieus bekeken: kleur, samenstelling, aroma en vooral de smaak. “Ik ben bijzonder tevreden met de tweede plaats. Het is een ‘kroon’ op ons werk en een enorme stimulans om onze klanten blijvend te verwennen met onze ambachtelijke vleeswaren. Alleen het beste is goed genoeg”, besluit Antoon. (foto AD)