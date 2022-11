Bert (24) zet met Optiek Uniek in op ruim aanbod en duurzaamheid: “Mooie montuur en beter zicht”

Sinds half november is er in de Kortrijkstraat in Tielt een nieuwe optiekzaak te vinden: Optiek Uniek. Opticien en zaakvoerder Bert Dumon wil niet enkel innoverend zijn in aanbod, hij trekt ook resoluut de kaart van de duurzaamheid.

Bert Dumon (24) is zelf brildrager en zo kreeg hij nog tijdens zijn studies het idee om opticien te worden. “Hoe ouder ik werd, hoe belangrijker ik het vond om een mooie bril te dragen, wat anders dan de rest. Zo kwam het idee om ook andere mensen te helpen aan een mooie montuur en een beter zicht. Na mijn studies aan de middelbare school studeerde ik dan ook voor opticien.”

Klimaatneutraal

Door wat optiekbeurzen te bezoeken, begon het bij de ambitieuze Bert ook steeds meer te kriebelen om een eigen zaak te beginnen. “Tijdens mijn schoolcarrière aan de land- en tuinbouwschool groeide daarnaast de interesse in duurzaamheid, iets wat ik in Optiek Uniek wilde integreren”, legt de Tieltenaar uit. “Zo werk ik zoveel als mogelijk met Europese merken die streven naar meer duurzaamheid. Sommige merken proberen zelfs helemaal klimaatneutraal te gaan, of werken met gerecycleerde kunststof uit de zee. Ook voor onze glazen kozen we een partner die produceert op groene stroom en over enkele jaren klimaatneutraal wil zijn.”

Brillen mogen gerust ook modebewust zijn

Ook in de eigen zaak wordt goed op de duurzaamheid gelet. “We gebruiken een machine waardoor we ons waterverbruik 400 keer lager kunnen houden in het atelier. Daarnaast liggen er zonnepanelen op het dak en doen we zoveel als mogelijk in eigen huis, om zo vervuilend transport te vermijden.”

Ruime collectie

In totaal is er een 16-tal verschillende merken te vinden in de zaak, veelal van Europese makelij. “We hebben zelfs een Kortrijks merk dat produceert in Frankrijk, erg lokaal dus. Daarnaast hebben we ook een ruime kindercollectie in huis, want brilletjes voor kinderen moeten niet enkel functioneel te zijn. Ze mogen gerust ook wat modebewust zijn. Ook voor lenzen kan je trouwens bij ons terecht, we werken daarvoor samen met Lensonline. Uiteraard vinden ook oogmetingen hier plaats. Met onze speciale apparatuur voor gezichts- en oogmeting wordt elk glas precies op maat gemaakt.” (LD)

Optiek Uniek is te vinden in de Kortrijkstraat 78 in Tielt. De zaak is open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 18.30 uur. Op zaterdag kan je er terecht van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. Optiek Uniek is daarnaast geopend op zondag van 10 tot 12 uur. De sluitingsdag valt op maandag.