Beperkte groep van Izegemse Sint-Jozefskliniek naar betoging in Brussel: “Personeel maakt gebruik van extra dag rust”

Vanmorgen trok een beperkte delegatie van het personeel van de Izegemse Sint-Jozefskliniek naar Brussel om mee te stappen in de betoging van de non-profitsector. “Geen volle bussen dit keer. De collega’s genieten liever van de extra dag rust die ze zo krijgen, want de werkdruk ligt danig hoog”, zegt vakbondsafgevaardigde Filip Nuyttens van ACV Puls.

Een aantal personeelsleden van de Izegemse Sint-Jozefskliniek stapte mee in de betoging van de non-profitsector in Brussel. “Het was evenwel een afgeslankte delegatie die richting hoofdstad trok”, zegt vakbondsman Filip Nuyttens. “Er is weldegelijk actiebereidheid bij het personeel, maar niet om te betogen, wel om een dag extra rust te hebben. De druk op de zorg blijft immers danig groot, er zijn dagelijks handen te kort.”

“Het personeel is ook het betogen wat moe omdat er vanuit de overheid geen reactie komt en ook geen gesprekken worden opgestart voor een nieuw meerjarenplan”, licht Filip Nuyttens toe. “In de supernota’s lezen we alleen dat besparingen voor de zorg worden gepland. Dus dat belooft niet veel goeds voor de eerstkomende jaren.”

“Nochtans is er geld binnen de gezondheidszorg: meer en meer artsen zeggen hun conventie met het Riziv op, wat het duur maakt voor de zieken. De nu al verminderde ligduur in de algemene ziekenhuizen daalt verder, … Hierdoor komen er meer en meer centen vrij voor de ziekenhuizen om mee te werken. Ken jij nog een oubollig ziekenhuis? Wij alvast niet, alles wordt gerenoveerd, nieuwe vleugels, zelfs complete campussen worden er gebouwd. Maar voor het personeel is er andermaal niets extra voorzien.”

Geen vervolg

Volgens Nuyttens was de aanzet nochtans gegeven tot een volwaardige 13de maand, maar komt er vanuit de overheid komt geen vervolg op. “De vergrijzing vergt ook extra handen, maar die zijn er te kort. Er komt ook geen enkele inspanning van de overheid om de zorgberoepen aantrekkelijk te maken”, foetert de afgevaardigde. “Daarnaast laten ze de liberalisering toe met onder andere zelfstandige verpleging en uitzendwerk. Deze mensen genieten wel van een firma wagen, een gsm, een laptop en andere voordelen. Dit zorgt op de werkvloer voor spanning. Daarnaast zorgt de digitalisering ervoor dat een verpleegkundige soms meer tijd spendeert achter de pc dan in rechtstreeks contact met de patiënt.”

Door de actie waren enkele operatiezalen en het chirurgisch dagziekenhuis dicht. “Maar onze directie is totaal niet tegen onze actiebereidheid en kijkt ook uit naar maatregelen om terug volk op de werkvloer te krijgen. Vandaar dat het o zo belangrijk is dat er heel veel volk in Brussel betoogt. Jammer genoeg was het dit keer niet met meerdere bussen vanuit Izegem”, besluit Filip Nuyttens.