Benjamin en Céline openen nieuwe zaak Pawntheon: “Spelen, ontdekken en creëren”

In de Diksmuidestraat 8 in Ieper opende Pawntheon zijn deuren, een gloednieuwe spel- en hobbywinkel. Deze bijzondere zaak, gerund door Céline Salomez en Benjamin Verbrugghe, moet een unieke combinatie van fantasie en creativiteit bieden.

Pawntheon is een plek waar liefhebbers van bordspellen, miniaturen, ruilkaartspellen en rollenspellen hun hart kunnen ophalen, terwijl creatieve geesten inspiratie vinden in een uitgebreid assortiment aan kunstenaarsbenodigdheden en hobbymaterialen. De winkel is ontstaan uit de gedeelde passie van Céline Salomez (27) en Benjamin Verbrugghe (29), elk ambassadeur en kenner van hun eigen ‘branches’. “We hebben altijd al gedroomd van een plek waar spel en creativiteit samenkomen”, vertellen de zaakvoerders.

Céline is van jongs af aan al een creatieve duizendpoot die van alle crea-hobby’s thuis is, terwijl Benjamin een bordspellenfanaat is met een gigantische voorliefde voor thematische miniaturenspellen zoals het populaire Dungeons and Dragons en Warhammer. “Met Pawntheon willen wij Ieper een warme, gezellige thuis bieden waar iedereen, jong en oud, zich welkom voelt om te spelen, ontdekken en creëren.”

Ontmoetingsplaats

Naast een winkeloppervlakte van ruim 500 vierkante meter en een uitgebreid assortiment biedt Pawntheon ook ruimte voor spelavonden, workshops, kaartspeltornooien en creatieve activiteiten, wat enkel nog in crescendo zal toenemen na de geboorte van hun tweede kindje in februari. Zo kunnen bezoekers van de winkel bordspellen uitproberen, een gezamenlijk rollenspel spelen, leren schilderen of samen haken. De zaakvoerders willen van hun winkel een bruisende ontmoetingsplaats maken waar de lokale gemeenschap samenkomt. “We zijn gevestigd in het hart van Ieper en nodigen dan ook iedereen uit om kennis te maken met deze unieke beleving”, klinkt het tot slot nog bij Céline en Benjamin.

Info: Pawntheon vind je in de Diksmuidestraat 8 in Ieper. Openingsuren: elke dag vanaf 10 uur, gesloten op dinsdag. Voor meer informatie kan je contact opnemen via 0474 25 73 61 of info@pawntheon.be of via de Facebookpagina.