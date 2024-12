Belgian Chocolate Workshops in Brugge: “Leer zelf heerlijke pralines maken”

In het voormalige pand van eetcafé Vino Vino in de Grauwwerkersstraat kan je sinds kort terecht voor chocoladeworkshops. “In tweeënhalf uur maken we in groep pralines en in anderhalf uur chocoladetruffels”, zegt manager Arthur Pagliarini van Belgian Chocolate Workshops.

Na geruime tijd van leegstand is er opnieuw activiteit in het pand Grauwwerkersstraat 15 waar jarenlang eetcafé Vino Vino en het latere De Vino gehuisvest was. Een echte horecazaak is het niet meer maar je kunt je er wel tegoed doen aan zelf gemaakte pralines of chocoladetruffels. ‘Belgian Chocolate Workshops’ nam er namelijk zijn intrek. “Het bedrijf achter Belgian Chocolate Workshops is zo’n tien jaar geleden gestart met het organiseren van pub crawls – door een gids begeleide kroegentochten – in Brussel”, vertelt manager Arthur Pagliarini. “Ook ikzelf ben zo begonnen. “Zes jaar geleden zijn we dan van start gegaan met het geven van workshops wafels maken in Brussel, dé wafelstad bij uitstek. Later zijn daar ook chocoladeworkshops bijgekomen met kort voor de covidcrisis losbarstte ook een vestiging in Brugge. We zijn hier gestart op een locatie in de Ezelstraat en toen die te klein bleek, verhuisden we naar een nieuwe locatie in dezelfde straat. En sinds kort zijn we dus hier gehuisvest in de Grauwwerkersstraat. Het is centraler gelegen, dicht bij de Markt en we hebben ook meer ruimte.”

Deelnemers aan de workshops krijgen ter plaatse alle nodige kookgerief en moeten dus niets meebrengen. Er is ook geen enkele voorkennis vereist. De lessen worden gegeven door veelal jonge chocolatiers die eerst demonstreren en daarna samen met de groep alle nodige stappen doorlopen. Dus ze leren de chocolade op de juiste temperatuur en vastheid brengen, het zogenaamde tempereren, waarna die in een vorm wordt gebracht en er een ganache gemaakt wordt voor de vulling.

Pralines of truffels

“We bieden twee verschillende workshops aan. Pralines maken duurt tweeënhalf uur en de workshop chocoladetruffels maken duurt anderhalf uur”, legt manager Arthur Pagliarini uit. “En bij het einde van de sessie krijgt iedereen uiteraard een pakketje pralines of chocoladetruffels mee naar huis. We zijn overigens ook nog op zoek naar een locatie in Brugge om workshops wafels maken te geven.”