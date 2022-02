Beleggers tevreden met Barco’s orderboekje op recordniveau en prognoses

De Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco heeft de bestellingen vorig jaar zien toenemen met 31 procent tot 979 miljoen euro in totaal. Het orderboekje kwam eind 2021 hierdoor uit op 487 miljoen euro, een recordniveau. Het nieuws stemt de beleggers tevreden, net als de verwachte omzetstijging van ongeveer 20 procent in de eerste jaarhelft. Even na 14.45 uur stond een winst van ruim 12 procent op het koersenbord.

De bestellingen stegen onder impuls van een stevig economisch herstel in alle markten en doorheen alle regio’s, klinkt het. De omzet nam toe met 4 procent tot 804 miljoen.

Effecten pandemie

Barco ziet er wel nog steeds effecten van de pandemie op de bedrijfsactiviteiten en van componententekorten. In het vierde kwartaal kostten die het bedrijf naar schatting ongeveer 15 miljoen euro. De omzet ligt dan ook nog steeds lager dan in precoronajaar 2019.

De brutobedrijfswinst (ebitda) bedroeg voor heel het jaar 58,5 miljoen euro, een stijging met 9 procent op een jaar tijd. De brutowinstmarge daalde met 1,1 procentpunt tot 35,7 procent, als gevolg van hogere logistieke en componentenkosten, vooral in de tweede helft van het jaar. Netto blijft een winst van 8,9 miljoen euro over, tegenover een nettoverlies van 4,4 miljoen euro twaalf maanden eerder.

Voor de eerste helft van 2022 verwacht Barco een omzetstijging van ongeveer 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, indien de problemen in de toeleveringsketen niet verslechteren. Voor heel 2021 geeft het Kortrijkse beeldvormingsbedrijf geen prognose.

Voor co-CEO’s An Steegen en Charles Beauduin was 2021 een ‘uitdagend jaar’, maar met ‘onmiskenbare tekenen van herstel’ van de vraag. “Hoewel we nog steeds te maken hebben met onzekerheid over de vorm en het tempo van het marktherstel, beginnen we het jaar met een sterk orderboek, een solide balans en een aangepaste kostenstructuur die ons de flexibiliteit geeft om de toekomstige risico’s en kansen het hoofd te bieden”, klinkt het in een het persbericht.

Carl Vanden Bussche, Charles Beauduin en Ann Desender. © KURT DESPLENTER BELGA

“Barco was midscheeps geraakt door de covidcrisis. Twee van onze drie divisies hebben zwaar geleden onder de beperkingen”, voegde Beauduin toe tijdens de toelichting van de jaarcijfers.

Maar er is opnieuw veel interesse in Barco’s producten, klonk het. “We kunnen niet leven zonder entertainment”, was hij bijvoorbeeld hoopvol over de divisie die onder meer cinemaprojectoren maakt.

Herneming live events

Barco kijkt er ook uit naar de herneming van de live events. Barco heeft voorts een divisie enterprise, actief rond draadloze conferentie- en presentatiesystemen, en een healthcaretak, die bijvoorbeeld medische displays bouwt.

Het bedrijf stelt een dividend van 0,4 euro voor, wat 5 procent meer is dan de 0,378 euro over boekjaar 2020. Aandeelhouders kunnen kiezen voor uitbetaling in cash, of in aandelen om te herinvesteren. Grote aandeelhouders gaven al te kennen dat ze kiezen voor aandelen.