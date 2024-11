Bekaert tempert vooruitzichten en wendt oorlogskas aan voor aandeleninkoop

Bekaert gaat tot 200 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Dat maakte staaldraadproducent met hoofdzetel in Zwevegem vrijdag bekend bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers, waarbij hij de vooruitzichten temperde.

Naar eigen zeggen is Bekaert goed gepositioneerd om strategische overnames te doen en kan het bogen op “een aanhoudende goede kasstroomgeneratie en lage schuldenlast”. Het bedrijf deed dit jaar echter minder overnames dan verwacht, waardoor het zijn oorlogskas nu wil aanwenden om de aandeelhouders te belonen: in het komende jaar wil Bekaert tot 200 miljoen euro aan eigen aandelen opkopen en vernietigen.

Het programma komt er te midden van “moeilijke marktomstandigheden” voor Bekaert. Tijdens de eerste negen maanden van 2024 liep de omzet met 10 procent terug tot 3,02 miljard euro. Lagere grondstof- en energiekosten deden de verkoopprijzen dalen en wogen voor 5 procent op de inkomsten, lagere verkopen voor 4 procent.

Bekaert is dan ook voorzichtiger in zijn prognoses voor het hele jaar. Het stelt nu een omzet onder de 4 miljard in het verschiet, terwijl het bij de halfjaarresultaten nog sprak van “een geringe omzetdaling” vergeleken met 2023 (4,3 miljard euro). De onderliggende bedrijfswinst (ebit) zou uitkomen tussen 340 en 350 miljoen euro (388 miljoen in 2023), met een behoud van de marges. Na het vorige kwartaal had Bekaert het nog over een stijging van de winstmarges.

De “onzekere marktomgeving” zal “in de meeste regio’s aanhouden tot in het eerste kwartaal van 2025”, zegt het bedrijf. “Bekaert zal blijven focussen op het succesvol managen van deze uitdagingen, door productie-efficiëntie, capaciteitsbeheer en vermindering van overheadkosten op groepsniveau.”